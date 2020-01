Annamaria Sorrentino, omicidio o suicidio?/ Emerge un nuovo video: verità vicina

Al programma di Rai Uno, Storie Italiane, si tornerà a parlare stamane del caso di Annamaria Sorrentino, la 29enne miss morta in circostanze non proprio chiare, e per cui il marito, Paolo Foresta, risulta essere attualmente indagato per omicidio. La famiglia della ragazza, come scrive il settimanale Giallo, ha sempre puntato il dito proprio nei confronti di Paolo, ma lui ha sempre rimandato al mittente ogni accusa, dichiarandosi totalmente estraneo ai fatti. La ragazza, ricordiamo, ha perso la vita cadendo da un balcone di un’abitazione di Vibo Valentia, e stando a quanto sostengono i suoi famigliari, Foresta e le persone a lui vicine, vorrebbero far passare la tesi del suicidio e della depressione, per smascherare un brutale omicidio. Ovviamente è tutto da verificare, e come detto sopra, il ragazzo si è sempre dichiarato innocente: toccherà quindi agli inquirenti scoprire la verità.

ANNAMARIA SORRENTINO, OMICIDIO O SUICIDIO? MISS CADUTA DAL BALCONE ACCIDENTALMENTE

La morte di Annamaria Sorrentino è avvenuta lo scorso 16 agosto, in piena estate, nell’abitazione di Parghelia dove la ragazza, assieme al compagno e ad altri amici, avevano deciso di passare le vacanze. Secondo la ricostruzione dell’accusa, all’interno della stessa casa sarebbe scoppiata una lite violenta fra gli occupanti (tutti sordomuti), per via di un presunto tradimento della stessa Annamaria con un ragazzo del gruppo. Dopo una colluttazione molto accesa, la giovane sarebbe caduta dal bancone, per poi morire dopo due giorni di agonia nell’ospedale locale. Stando al programma Storie Italiane, sarebbe emerso nelle ultime ore un nuovo video, che smentirebbe la tesi del suicidio, spingendo di fatto verso la direzione dell’omicidio. Un vero e proprio giallo che forse potrebbe essere vicino alla parola fine.

