Forse non tutti sanno che Mike Bongiorno ha avuto delle storie d’amore molto importanti prima di conoscere Daniela Zuccoli, la sua terza e ultima moglie. In precedenza mr Allegria era stato legato ad Annarita Torsello, una giornalista conosciuta qualche anno dopo la fine della sua storia con la prima moglie Rosalia Maresca. Ma chi era Annarita Torsello? Conosciuta come la “contestatrice”, Annarita era già molto nota e conosciuta dal grande pubblico.

Daniela Zuccoli, chi è moglie Mike Bongiorno/ 40 anni insieme e 3 figli: "Ero ragazza ribelle, mentre lui..."

Classe 1940, aveva sedici anni in meno di Mike Bongiorno, trascorse buona parte della sua adolescenza a Bologna, con il padre che era un affermato e brillante uomo di affari. Della storia d’amore tra Annarita Torsello e Mike Bongiorno non si hanno moltissime informazioni, anche se i due arrivarono a compiere il grande passo del matrimonio con una celebrazione a Parigi. Come risaputo, però, il matrimonio tra il conduttore e l’ex moglie non spiccò il volo e infatti i due si separano nel 1970.

Michele Pietro Filippo, Leonardo, Nicolò/ Chi sono i figli di Mike Bongiorno e di cosa si occupano oggi

Mike Bongiorno e l’ex moglie Annerita Torsello, clima teso dopo la rottura

Sempre a proposito dell’ex moglie di Mike Bongiorno, sappiamo che anche lei prima di incontrarlo e innamorarsi di lui, aveva avuto un’altra storia importante, il matrimonio con il produttore francese Garric. In quel caso la relazione andò a rotoli dopo appena un anno. Il primo incontro con Mike, pare sia invece avvenuto a Milano.

Le cose hanno cominciato a incriminarsi dopo il matrimonio, con una convivenza difficile e la consapevolezza di entrambi di non essere poi così compatibili. La separazione avvenne quindi in maniera naturale, anche se dopo la rottura in tribunale, volarono stracci: lei lamentava la mancanza di attenzione da parte del marito e conduttore di Rischiatutto, mentre lui accusava lei averlo tradito. L’ex moglie di Mike, diventa popolare anche per aver composto la hit ‘Il Rischio’, la hit simbolo del programma.

Mike Bongiorno, chi è e come è morto/ La grande carriera del signor Allegria, l'infarto letale e...