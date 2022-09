Anne-Marie Mieville, compagna Jean-Luc Godard/ Prima di lei, l’amore con Anna Karina…

Anne-Marie Mieville e l’amore con Jean-Luc Godard

A 91 anni, oggi 13 settembre, è arrivata la notizia della morte del regista Jean-Luc Godard, padre della Nouvelle Vague. Oltre ad aver dedicato la propria vita al cinema e alla recitazione, Godard ha avuto una vita sentimentale intensa in cui l’amore è stato sempre protagonista. La sua ultima compagna pare sia stata Anne-Marie Mieville, artista multimediale e regista. I due si conobbero nel 1971 e ad unirli fu non solo l’amore per il cinema, ma anche un sentimento che li portò a condividere anche la vita privata.

Un rapporto importante sia sentimentalmente che professionalmente. La coppia, infatti, ha collaborato ad una decina di film condividendo quello che, per il regista, era un punto fermo della propria vita ovvero il cinema. Prima di Anne-Marie Mieville, tuttavia, il regista ha vissuto altre, due, importanti storie d’amore.

La storia con Anna Karina e Anne Wiazemsky

Prima dell’incontro con Anne-Marie Mieville, Jean-Luc Godard aveva amato Anne Wiazemsky, originaria di Berlino che il regista aveva sposato dopo il divorzio da Anna Karina che è stata un grandissimo amore di Godard. I due si erano sposati nel 1961 e avevano divorziato nel 1976. Di Godard, la Karina, in una vecchia intervista, aveva dichiarato:

“Jean-Luc non era solo mio marito, era mio padre e mio fratello, firmava per me i contratti perché ero minorenne, mi dava libri da leggere e stabiliva i tempi della mia formazione: Bernanos prima di Céline. Era tenerissimo ma anche capace di grandi sfuriate o di atteggiamenti incomprensibili. Usciva a comprare le sigarette e stava via per quindici giorni senza dare notizie di sé. Non credo che mi tradisse, andava magari in Italia o in America, tornava e diceva: fra tre giorni giriamo”.

