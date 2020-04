Annie Lennox/ Pronto il ritorno degli Eurythmics? (One World: Together at Home)

Pubblicità

Annie Lennox parteciperà al grande evento che si terrà oggi, sabato 18 aprile, leggasi il One World: Together At Home. Per quei pochi che non la conoscessero, si tratta della storica fondatrice degli Eurythmics. Insieme a David Stewart è riuscita a creare un duo che ha scritto pagine della storia musicale. Annie ha intrapreso anche una carriera da solista ma è da anni che non lavora ad un nuovo progetto musicale. A fine 2019, precisamente a dicembre, la cantante ha fatto intuire sui social di essere al lavoro per il ritorno con un gruppo musicale che l’ha fatta conoscere al mondo (proprio gli Eurythmics?), una notizia che ovviamente ha mandato in visibilio migliaia di suoi fan. Del resto, un eventuale ritorno degli Eurythmics sulla scena musicale mondiale sarebbe una notizia fantastica per chiunque ami la buona musica. Come per migliaia di altri progetti, questa reunion sembra essere stata rimandata a causa del Coronavirus che ha bloccato l’intero globo. Niente paura comunque, Annie Lennox vuole riscattarsi e deliziare i fan all’evento streaming One World: Together at Home, quindi è meglio non perdersi tale celebrazione.

Pubblicità

ANNIE LENNOX E IL PERIODO DI QUARANTENA: UNA NUOVA SFIDA E NUOVI PROGETTI

Annie Lennox è un personaggio alternativo, lo ha spesso dimostrato anche con il suo modo di fare e soprattutto con il suo look. In un’intervista per il tabloid britannico Daily Mail, la cantante ha affermato che in questo periodo di isolamento non è preoccupata, e di aver affrontato l’isolamento come una sfida. Per lei è interessante vedere come questo periodo stia mettendo a dura prova le sue abilità e per questo sta cercando di concentrare le sue energie per regalare ai fan un nuovo progetto. Naturalmente si tratta solo di un’idea, dal momento che la cantante ha affermato di star ascoltando le grandi hit del suo passato e rielaborare qualcosa in quell’ottica. Annie Lennox è una guerriera, ma ciò non è una novità dell’ultima ora. I primi successidi Annie Lennox risalgono all’inizio degli anni 80′, lanciando con gli Eurythmics l’album intitolato In The Garden. Nell’anno 1983 poi, il primo vero capolavoro della carriera, l’album Sweet Dreams (Are Made of This) contenente l’omonimo brano ritenuto ancora oggi dalla critica uno dei più grandi di sempre. Nel 1992 ha fatto uscire il suo primo album da solista, intitolato Diva, e da allora ha realizzato altri 6 album in studio, l’ultimo datato 2014.



© RIPRODUZIONE RISERVATA