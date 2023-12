Anno 2023 sarà il più caldo mai registrato/ Copernicus: “La temperatura aumenterà ancora”

Il 2023 sarà l’anno più caldo della storia, e lo sentenziano gli scienziati e i ricercatori di Copernicus. Quando manca meno di un mese alla chiusura e all’arrivo del 2024, il servizio europeo di monitoraggio del clima si dice pressochè certo, a meno di clamorosi risvolti nei prossimi 25 giorni, che il 2023 sarà l’anno dei record, dodici mesi definiti straordinari dagli addetti ai lavori in quanto a temperature registrate. Del resto il recente mese di novembre 2023 è stato il sesto mese consecutivo a battere il record di caldo: con una media di 14,22 gradi Celsius su tutta la superficie terrestre, si è registrato un record superiore di 0,32 gradi rispetto a quello precedente che era datato 2020.

Samantha Burgess, vice capo dell’Ufficio Dipartimento per i cambiamenti climatici di Copernicus (C3S), ha commentato gli ultimi dati spiegando: “Il 2023 ha ora sei mesi e due stagioni da record. Questo novembre straordinario fa sì che il 2023 sarà l’anno più caldo mai registrato nella storia”. L’esperta ha aggiunto e concluso: “La temperatura potrà solo aumentare finché il mondo continuerà a riversare gas serra nell’atmosfera. Ciò significa che inondazioni catastrofiche, incendi, ondate di caldo e siccità continueranno, a meno che non facciamo qualcosa per risolvere la nostra dipendenza dai combustibili fossili”.

ANNO 2023 SARÀ IL PIÙ CALDO MAI REGISTRATO: I DATI DI NOVEMBRE 2023

A novembre la temperatura media registrata è stata di 0.85 gradi superiore a quella del periodo 1991-2000. Inoltre, l’anomalia è stata pari a quella di ottobre e inferiore solo a quella di settembre, il mese dei record con una temperatura superiore di 0,93 gradi centigradi.

Se si prende in considerazione il periodo 1850-1900, la temperatura media di novembre 2023 è stata superiore di 1,75 gradi, mentre dal primo gennaio al novembre scorso la temperatura media globale del 2023 è stata la più alta mai registrata con una media di 1,46 gradi rispetto al periodo preindustriale, nonché 0,13 gradi in più rispetto alla media degli undici mesi del 2016, al momento l’anno solare più caldo mai registrato.

