Annone Brianza, il nuovo ponte dopo il crollo/ “Sia intitolato a Claudio Bertini”

Il nuovo ponte di Annone Brianza è stato varato nelle scorse ore. Sulla statale 36, la strada ad alto scorrimento denominata anche “Milano-Lecco”, è stato completato il varo del ponte tragicamente crollato sulla superstrada nell’ottobre del 2016, e che costò la vita a Claudio Bertini. La nuova struttura completamente in acciaio, lunga 44 metri e dal peso di circa 250 tonnellate, ha obbligato la chiusura al traffico della Valassina, riaperta subito dopo la fine dei lavori. Le operazioni, come sottolinea l’edizione online del Cittadino di Monza e Brianza, sono state condotte con l’utilizzo di tre gru di dimensioni enormi, in grado appunto di sollevare e movimentare pesi da centinaia di tonnellate. Anas, che ha concluso l’intervento, ha diramato una breve nota in cui ha spiegato: «Il valore complessivo dei lavori di realizzazione del nuovo cavalcavia di Annone Brianza ammonta a circa 2 milioni di euro. La nuova infrastruttura è costituita da un’unica campata in acciaio ad alta resistenza, con soletta in calcestruzzo armato, appoggiata sulla parte inferiore di due travi laterali in acciaio».

ANNONE BRIANZA, IL NUOVO PONTE DOPO IL CROLLO

Grazie a questa nuova struttura non sarà più necessaria la pila centrale nello spartitraffico, riducendo quindi al minimo l’interferenza nella visibilità. Entro 30 giorni, dopo che verranno ultimati gli ultimi dettagli, installato l’impianto di illuminazione, e collaudato l’opera, il ponte verrà ufficialmente aperto. Federico Zaffarano, coordinatore provinciale di Lecco e della Brianza per Pro Lombardia, ha chiesto che il nuovo viadotto venga intitolato proprio all’unica vittima di quel tragico giorno di ottobre di tre anni fa: «Chiedo a nome del gruppo di Lecco e di tutto il direttivo del nostro movimento, alle autorità competenti che questo nuovo cavalcavia venga intitolato a Claudio Bertini, l’unica vittima del ponte. Questo sarebbe un gesto non solo in ricordo perenne di questa persona ma soprattutto un messaggio per il futuro».

