Annuncio choc al party per moglie incinta/ Il marito “Bimbo non è mio, mi ha tradito”

Un annuncio decisamente scioccante quello di un marito che ha di fatto incastrato la moglie in occasione di un party in onore della consorte. La donna era incinta ed era stata data una festa in suo onore e del nascituro, ma il marito, sorprendendo tutti, ha svelato che appunto non sarà lui il padre del bimbo prossimo a venire al mondo. L’episodio è riportato dai colleghi de IlGiornale, che fornisce una serie di dettagli su questa vicenda curiosa, a cominciare dal fatto che si sia verificata in Spagna; l’uomo, per smascherare la moglie, si è presentato con tanto di certificato scritto firmato dall’avvocato, e pare che al grande evento vi fosse anche l’amante della moglie, nonché il padre del futuro nascituro. Questi ha però negato tutto come si vede anche da un video pubblicato in rete e condiviso poi dai vari social, a cominciare da Reddit, e finito fino al Sun (che però ha spiegato di non aver ancora verificato l’autenticità). Nel filmato si vede l’uomo smascherante prendere la parola e spiegare: “Sapete tutti che aspettiamo un maschio. Ho il test di gravidanza, sapete che diventerò papà. Ma non siete a conoscenza di un dettaglio importante”.

ANNUNCIO CHOC AL PARTY PER MOGLIE INCINTA: SCATTA LA RISSA

Ed ecco la notizia choc: “Ecco la prova che non è incinta di 4 mesi ma in realtà di 6 mesi”. A quel punto interviene la moglie, agitata, che invita il marito a smetterla e a parlarne in separata sede e non in pubblico, ma l’uomo non ne vuole sapere e continua a snocciolare nel dettaglio l’accaduto. Compare quindi l’avvocato che mostra a tutti un video in cui si vede la moglie scherzare con il presunto amante. Questi, sentendosi tirato in causa, si alza e grida: “Quello non è mio figlio, questa festa è per loro due”. La notizia choc manda gli invitati su tutte le furie e a quel punto si scatena anche una clamorosa rissa, con l’amante preso di mira dalla maggior parte dei presenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA