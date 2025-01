Colpo di scena a Ora o mai più 2025, Anonimo Italiano si è tolto la maschera in diretta! Su Rai 1 è andata in onda una scena che passerà alla storia, e che merita di essere ricordata nel mondo della televisione. Dopo l’esibizione di Riccardo Fogli e Anonimo Italiano sono piovute diverse critiche da parte dei giudici che hanno dato prevalentemente dei 7, criticando il poco bilanciamento di battute tra i due cantanti. Una delle recensioni che hanno fatto alla coppia provvisoria è quella di una mancanza di identità per Anonimo Italiano, rimasto in sordina durante la diretta.

Finite le polemiche, Marco Liorni ha detto: “A proposito di questa maschera, ora basta…” e Anonimo Italiano ha iniziato a prendere il travestimento argentato che le copre da anni la metà del volto togliendoselo definitivamente. Finalmente Anonimo Italiano è solo “Roberto Scozzi”, nome di battesimo che dall’inizio della carriera ha sostituito con il suo pseudonimo. Non ci resta che aspettare per scoprire se il cantante cambierà il suo nome definitivamente o se terrà ancora quella misteriosa parte di anonimato…