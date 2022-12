Anthony Delon “A 10 anni scappai dal collegio”/ “Feci 35 km a piedi: mio papà Alain…”

Anthony Delon è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 12 dicembre 2022. A inizio carriera, ha confessato l’attore, “si paragonavano i miei film ai capolavori di mio padre Alain e questo non era giusto. C’era molta pressione su di me, mentre oggi ho fatto circa 40 film. Ma non solo: ho fatto teatro, per il quale ho una preferenza per effetto del rapporto che si viene a creare con il pubblico”.

ALAIN E NATHALIE, PADRE E MADRE DI ANTHONY DELON/ "Erano simili, non complementari"

ANTHONY DELON RIVELA: “SCAPPAI DAL COLLEGIO, MI SVEGLIAVANO CON UNA SIRENA”

A dieci anni Anthony Delon finì in collegio, dove una sirena lo svegliava alle 7.30 di ogni mattina. Un giorno fuggì e raggiunse Parigi a piedi, che distava 35 chilometri: “Arrivai a casa, avevo paura della ramanzina di mia madre Nathalie. Mio padre non mi disse niente, mamma mi ha rimproverato per la pericolosità del gesto che avevo compiuto”. Il primo amore? “Ne parlavo con i miei amici e basta. A 10 anni mi ritrovai a vivere un’esperienza militare in collegio: smisi di piangere. Oggi ho ritrovato la mia emotività, sono tornato a connettermi con essa. Era come una bomba a orologeria: un giorno sono esploso, sono caduto per strada e ho fatto un lungo lavoro su di me”.

LEGGI ANCHE:

Alyson Le Borges, Lou e Liv, figlie Anthony Delon/ "Con loro sono diventato migliore"Anthony Delon: "Sono un solitario"/ "Essere figlio di un vip è difficile, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA