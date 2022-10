Anthony Delon, chi è il figlio di Alain Delon/ “Mio padre ricorrerà all’eutanasia se…”

Anthony Delon svela come vuole morire il padre Alain Delon: “Mi ha chiesto…”

Anthony Delon è il figlio del grande divo internazionale Alain Delon. Anthony Delon ha cercato, a sua volta, di imporsi nel campo della recitazione, prestandosi a diversi film e produzioni televisive, anche italiane. Alle cronache è salito per alcune dichiarazioni rilasciate sulla figura paterna, che avrebbe specificato le proprie volontà, chiedendogli di rimanergli accanto fino alla fine e organizzare l’eutanasia, nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla. Alain Delon avrebbe deciso di ricorrere all’eutanasia per porre fine alla sua vita, chiedendo che fosse proprio lui ad occuparsene, accompagnandolo fino alla fine: “Mi ha chiesto di organizzare, questo sì”.

Giuseppe Iannoni, padre Alessandro Iannoni e ex marito di Carmen di Pietro/ Perchè si sono lasciati?

Nell’intervista in onda Verissimo di oggi, Anthony ha però voluto chiarire le voci uscite sulla stampa internazionale riguardo la volontà di suo padre di mettere fine alla propria vita. L’attore ha specificato: “Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita. C’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell’eutanasia, per non soffrire”. Anthony Delon è vissuto in Francia assieme ai genitori fino all’età di 4 anni quando entrambi si sono separati. Anthony vive con la madre e viene principalmente cresciuto dal padrino, l’affermato agente Georges Beaume, e dalla madrina, perché Nathalie è completamente devota alla sua carriera di attrice. Trascorre un’infanzia e adolescenza selvaggia e ribelle, che sfocia in episodi di delinquenza. Quand’è 14enne decide di andare ad abitare con il padre Alain, in seguito al ritorno di Nathalie negli States.

Perché Sveva Alviti ha rinviato il matrimonio con Anthony Delon?/ "Sono successe..."

Antony Delon viene più volte mandato in collegio per via del carattere turbolento, finché, a 17 anni decide di abbandonar la scuola. Presa la decisone di abbandonare la scuola, parte per Londra e vi trascorre sei mesi. Parte per la Nigeria, speranzoso di prendere parte ad un documentario su Fela Kuti. Successivamente, passa un periodo in prigione a Bois-d’Arcy perchè trovato in possesso di una pistola e una BMW rubata. Nonostante si sia subito dato da fare creando la sua linea di giacche di pelle e dopo essere sfuggito ad una rissa, in cui hanno sparato ad un suo socio, parte alla volta dell’America, per sfuggire ai media.

Alain Delon, chi è e malattia: come sta oggi dopo l'ictus?/ La scelta del suicidio assistito e...

Anthony Delon, vita privata: il flirt con Stephanie Di Monaco e…

Anthony Delon ha frequentato e convissuto per alcuni anni con la collega Valérie Kaprisky. Il 27 giugno 2006 convola all’altare con Sophie Clerico, dalla quale ha due figli: Lou (1996) e Liv (2001). Entrambe le figlie non vogliono perseguirne la carriera. La maggiore, Lou, ha una laurea in Giurisprudenza e lavora in Dior. Nel 2012 arriva la separazione. Nell’autobiografia Le Premier Maillon riconosce di aver avuto un’altra figlia, Alyson Le Borges, nata nel 1986 da una relazione con la ballerina Marie-Hélène. A fine 2019, diventa di dominio pubblico la liaison con l’attrice Sveva Alviti. Si lasciano nell’agosto 2021. Ha avuto anche un flirt con Stéphanie di Monaco.

Anthony Delon ha dovuto fare i conti nella sua carriera con il paragone con il padre Alain. In un’intervista a Vanity Fair, l’attore aveva confidato: “All’inizio mi ha messo in grande difficoltà, poi ho superato il disagio. Nella vita ne ho viste di tutti i colori, ma a 50 anni mi sento molto meglio che a 20”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA