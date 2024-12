Verissimo, Teresa Langella confessa: “Io e Andrea Dal Corso sogniamo un figlio, sono fiduciosa”

Tornata dalla Luna di miele con il suo Andrea Dal Corso, Teresa Langella è stata ospite a Verissimo. Su come vanno questi mesi da marito e moglie ha confessato: “Cambiato? Forse è un po’ più premuroso e attento perché vuoi o non vuoi si cambia.” L’ex volto di Uomini e Donne sull’idea di avere un figlio, invece, ha ammesso di pensarci anche se non molto facile progettare un gravidanza: “Crescere la famiglia? Siamo fiduciosi e c’è il pensiero, non sei tu in queste cose a decidere ma sono positiva. Soprattutto le donne quando hanno già un’età pensano verrà o non verrà.”

Andrea Dal Corso, chi è l'ex corteggiatore di Uomini e donne/ "Matrimonio con Teresa Langella è stato unico"

Subito dopo Silvia Toffanin le ha mostrato una clip con una tenera lettera scritta da Andrea Dal Corso. “Io con lui mi sento a casa e chi l’avrebbe mai detto che un giorno saremmo riusciti a costruire così tanto insieme” ha ammesso Teresa in lacrime. In passato Teresa Langella ha rivelato di aver subìto molestie ed oggi a Verissimo non ha voluto scendere nei dettagli limitandosi solo a dire: “Aspettiamo la sentenza ma siamo fiduciosi” Ed infine in studio è entrato il papà Alessandro ed entrambi scherzando hanno ammesso di essere molto complici.

Chi è Roberta ex moglie di Enzo Iacchetti/ "Separazione? Nostro figlio disse: 'Finalmente, non potevo più..'"

Verissimo, confessione choc del papà di Teresa Langella, Alessandro: “In amore è stata maltrattata molto”

Il papà di Teresa Langella, Alessandro, a Verissimo ha confessato che lui e la moglie hanno dovuto aspettare molti anni prima di realizzare il sogno di avere un figlio. “Aspettavamo un figlio e lo persi, il secondo lo perso e poi solo dopo sette anni è arrivata lei. Ha sofferto tanto tanto” ha rivelato l’uomo a Silvia Toffanin che poi ha rivelato un retroscena su Andrea Dal Corso: “Mi sono ricreduto su di lui all’inizio ero un po’…” E subito dopo ha aggiunto: “Lei in amore ha sofferto molto ed è stata maltrattata molto, prima di Andrea e per questo sono diventato ancora più protettivo.” Tutto questo però appartiene al passato ed oggi Teresa e Andrea sono felici e innamorati e pronti a realizzare il sogno di un figlio.