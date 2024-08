Anticipazioni Beautiful 31 agosto-1 settembre 2024: Brooke al centro della trama

La soap più longeva al mondo torna su Canale Cinque con due nuove puntate destinate a entrare nel cuore dei telespettatori, cosa prevedono le anticipazioni di Beautiful per sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 2024? Ne vedremo sicuramente delle belle, con la prima delle due puntate pronta a regalare dei risvolti inattesi sul fronte sentimentale, Hollis decide infatti di tornare alla carica con Brooke e le propone di andare insieme a cena fuori, ma la Logan decide di declinare l’invito in quanto non vorrebbe più avere a che fare con l’uomo, la donna si consola con Taylor e confida di avere delle paure riguardo al legame con Hope, che dopo una lite è degenerato e peggiorato.

Le anticipazioni di Beautiful per il 31 agosto 2024 prevedono novità anche su altri fronti, Steffy riceve la sorpresa di Ridge alla tenuta dei Forrester, mentre Taylor festeggia la figlia e si ritrova poi con Liam, i due si godono la serata rievocando la loro storia d’amore che si è esaurita in passato.

Anticipazioni Beautiful 1 settembre 2024: Finn sorprende Steffy

Largo poi alle anticipazioni di Beautiful del 1° settembre 2024, con grandi sorprese in arrivo per i telespettatori di Canale Cinque, Finn decide di fare una speciale sorpresa a Steffy, visto che l’uomo ha fatto installare delle campane nella torretta della loro dimora, identiche a quelle che risuonavano nel momento del loro storico incontro. Nel frattempo Hope decide di spendere dei complimenti per il padre dopo l’arresto di Sheila, nel quale ha giocato un ruolo di primaria importanza.

Le anticipazioni di Beautiful del 31 agosto 2024 ci ricordano però che Hope non è a conoscenza del rapporto che Deacon ha avuto con Sheila, verità che potrebbe presto venire a galla. Questo e tanti altri avvenimenti andranno in onda come al solito dopo il TG5 di pranzo sul quinto canale.