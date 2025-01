In vista tante interessanti novità e colpi di scena a Beautiful nei prossimi episodi, l’amatissima soap opera americana da oltre trent’anni conquista l’attenzione di moltissimi fan e riesce sempre ad incuriosirli con le sue intriganti vicende. Questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per sccoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni di Beautiful, relative alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domani, mercoledì 16 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Finn, dopo essersi assicurato del fatto che Kelly sta bene, le chiederà scusa per essersi distratto e averla messa in pericolo. Subito dopo ringrazierà Sheila per aver salvato la bambina, senza il suo intervento la vicenda si sarebbe potutta trasformare in una vera e propria tragedia.

Beautiful, anticipazioni 16 gennaio 2025: nuovo confronto tra Steffy e Liam, lei difende Finn

Cos’altro succederà a Beautiful nella puntata che andrà in onda domani? Le anticipazioni rivelano che Liam mentre si trova a casa di Steffy in attesa che la figlia torni a casa continuerà a ribadire che al momento non si fida più di Finn. Lui è convinto che dopo essere tornata libera Sheila potrebbe avere una forte influenza sulla sua capacità di giudizio.

Stando alle anticipazioni, nell’episodio di giovedì 16 gennaio 2025 la Forrester cercherà di rassicurare Liam dicendogli che si fida totalmente del marito. Lei è certa del fatto che Finn non metterebbe mai in pericolo lei e Kelly, però ancora non sa che in spiaggia ha rischiato di far annegare la bambina e che è stata Sheila a salvarle la vita.

