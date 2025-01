Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful e i tanti fan della storica soap opera americana sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei nuovi episodi. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che lasceranno tutti senza parole. Le puntate vengono trasmesse su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e catturano sempre l’attenzione di moltissimi telespettatori. Oltre che in televisione sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di Beautiful che andrà in onda domani, martedì 14 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Finn porterà la piccola Kelly in spiaggia per trascorrere un rilassante e divertente pomeriggio insieme e non può certo immaginare che Sheila li sta spiando. Da quando è stata scarcerata la Carter è convinta di poter recuparere il rapporto con il figlio e con la nipote, vuole a tutti i costi far parte della loro vita.

Beautiful, anticipazioni 14 gennaio 2025: Finn perde di vista la figlia in spiaggia, Sheila impedisce che anneghi

Altri colpi di scena in vista a Beautiful nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 13.45, stando alle anticipazioni Finn riceverà una telefonata urgente dall’ospedale. Un suo paziente si è aggravato e lui dovrà dare delle disposizioni, ma a causa della linea disturbata sarà costretto ad allontanarsi per trovare campo. Il marito di Steffy raccomanderà alla figlia di non avvicinarsi alla riva durante la sua assenza, lei però dopo un po’ andrà a riempire un secchiello con l’acqua.

Avvicinandosi in modo pericoloso alla riva la piccola Kelly verrà travolta da un’onda e rischierà di annegare, vedendo tutta la scena Sheila correrà subito in suo soccorso e salverà la nipote. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Finn vedendo tutto quello che è accaduto, in preda alla preoccupazione, correrà subito dalla figlia e dalla madre.