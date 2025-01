Trapelano altre interessanti anticipazioni di Beautiful che come sempre faranno incuriosire non poco i telespettatori, questi quotidianamente si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. La storica soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5 e con le sue intriganti vicende cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 gennaio 2025/ La figlia di Finn rischia di annegare, Sheila la salva

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 15 gennaio 2025. Queste rivelano che Liam tornerà a casa di Steffy e aspetterà che la piccola Kelly torni a casa. Da quando ha visto Finn che abbracciava la madre nel corridoio del tribunale Spencer non si fida più di lui e non è felice del fatto che sua figlia sia con lui. Pensa infatti che la bambina non sia al sicuro con un uomo che, nonostante sia una psicopatica, è ancora legato alla madre biologica.

Anticipazioni Beautiful, puntate 11 gennaio 2025/ Liam mostra l'abbraccio di Finn e Sheila a Steffy

Beautiful, anticipazioni 15 gennaio 2025: Brooke e Ridge furiosi per la scarcerazione di Sheila

Dopo aver mostrato a Steffy l’abbraccio che lui e Sheila si sono scambiati in tribunale Liam le ha chiaramente detto che non si fida più di suo marito ed è per questo che non è felice che la figlia trascorra del tempo da sola con lui perché teme che non sia in grado di proteggerla. Spencer ancora non sa che la piccola Kelly ha rischiato di annegare in spiaggia quando il dottore l’ha persa di vista, se non fosse intervenuta la Carter sarebbe potuta morire.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Ridge e Brooke negli uffici della Forrester parleranno con Carter della scarcerazione di Sheila, nessuno riesce ancora a farsene una ragione. La Logan pensa che sia assurdo che la pericolosa donna sia stata rilasciata dopo quello che ha fatto, anche Forrester apparirà furioso. Carter cercherà di rassicurarli dicendo loro che la sorveglianza è stata subito intensificata, ma non possono fare altro.

Anticipazioni Beautiful, puntata 10 gennaio 2025/ Hope spiega ai suoi genitori perché è finita con Liam