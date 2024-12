Inizia una nuova settimana di Beautiful e come al solito colpi di scena e novità non mancheranno. La nota soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5 e con le sue intriganti vicende cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di domani, martedì 17 dicembre 2024.

Dopo il tradimento di Hope lei e Liam hanno più volte parlato del loro rapporto, i due avranno un nuovo confronto durante il quale lei ammetterà che a spingerla tra le braccia di Thomas è stato soprattutto il suo comportamento. Ha infatti fatto notare al marito di essere corso da Steffy in troppe occasioni e di averla ferita non poco. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di martedì 17 dicembre la Logan dirà a Liam di aver capito che non può più tollerare il fatto che il suo cuore è sempre stato diviso tra lei e Steffy e tra due famiglie.

Beautiful, anticipazioni 17 dicembre 2024: Hope non vuole ripetere gli errori di Brooke, vuole il divorzio

Nel nuovo episodio di Beautiful, in onda martedì 17 dicembre 2024, Hope ricorderà a Liam di aver visto soffrire per anni la madre a causa di Ridge, anche lui diviso tra due donne, e non vuole commettere lo stesso errore. A detta sua col tempo ha iniziato ad essere attratta da Thomas proprio perché lui ha sempre dimostrato che ama solo lei.

La Logan è certa che nel cuore di Forrester ci sia posto solo per lei ed è per questo che vuole concedergli una possibilità. Dopo aver riflettuto bene ha capito che il suo matrimonio con Liam è giunto al capolinea, infatti ha fatto preparare le carte per il divorzio. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che dopo il loro confronto lei e Liam si toglieranno le fedi nuziali, un gesto che segnerà la fine definitiva della loro storia d’amore.

