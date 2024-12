Con le sue intriganti vicende Beautiful quotidianamente cattura l’attenzione di moltissimi telespettatori che restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e in termini di ascolti conquista sempre ottimi risultati. I tantissimi fan che ogni giorno la seguono sono curiosi di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, disponibili non solo sul piccolo schermo ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 dicembre 2024/ Sheila non si arrende, in carcere ottiene la visita di Fin

Sono trapelate interessanti anticipazioni di Beautiful relative all’episodio che andrà in onda domani, giovedì 19 dicembre 2024, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che stupiranno tutti. Hope è ormai certa di voler stare con Thomas perché desidera un uomo che ami solo lei. La Logan accuserà Liam di non aver mai smesso di provare un forte sentimento nei confronti di Steffy e non ha più voglia di essere messa in secondo piano.

Anticipazioni Beautiful, puntata 17 dicembre 2024/ Hope e Liam verso il divorzio, si tolgono le fedi nuziali

Beautiful, anticipazioni 19 dicembre 2024: Steffy incredula per il divorzio tra Liam e Hope, lui la rassicura

La storia d’amore tra Hope e Liam sembrava davvero solida e indistruttibile ed è per questo che Steffy resterà sconvolta non appena scoprirà che la Logan ha fatto preparare i documenti per il divorzio. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata di giovedì 19 dicembre 2024 sia Spencer che l’ormai ex moglie avranno già firmato i documenti mettendo fine al loro matrimonio e alla loro unione. Quella che sembrava solo una piccola crisi si è trasformata in una definitiva rottura.

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 dicembre 2024/ Finn teme che Liam torni da Steffy, lei omette i baci

Cos’altro succederà domani a Beautiful? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Liam chiederà scusa a Steffy per il suo comportamento e la rassicurerà dicendo che ha molto rispetto per il suo matrimonio con Finn. Quando ha scoperto che Hope lo aveva tradito era turbato ed è per questo che l’ha baciata, però è consapevole del fatto che quei baci sono stati uno sbaglio che non ripeterà più.