Nuovi colpi di scena a Beautiful, nella puntata che andrà in onda sabato 19 ottobre 2024, le anticipazioni trapelate sul web cattureranno non poco l’attenzione dei tantissimi fan dell’amatissima soap opera americana. Queste rivelano che dopo gli ultimi avvenimenti in molti saranno preoccupati per ciò che potrebbe succedere tra Liam e Hope, il loro matrimonio potrebbe essere davvero a rischio? Preoccupata per la figlia Brooke si recherà da Taylor per discutere della situazione che Steffy ha creato a causa delle sue insinuazioni. In nome della loro amicizia chiederà alla psicologa di convincere la figlia a ritrattare ciò che ha detto. Per anni le due sono state rivali e si sono fatte la guerra per Ridge, da tempo però sono diventate amiche, un’amicizia che però rischia ora di incrinarsi.

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 ottobre 2024/ Hope è furiosa ma confessa l'attrazione per Thomas

Intanto, alla Forrester Ridge discute dell’evento stampa di ‘Hope For the Future’ con il padre e Carter. L’evento si svolgerà a Roma e sono tutti emozionati, però non possono fare a meno di mostrarsi preoccupati per il fatto che Thomas e Hope trascorreranno molto tempo insieme. Le anticipazioni di Beautiful svelano che la giovane Logan si recherà dal padre al ristorante per parlargli del viaggio che dovrà fare a breve. Anche Deacon apparirà preoccupato, la figlia però ribadirà che il suo rapporto con Forrester è solo professionale e ripeterà ancora una volta che Thomas è davvero cambiato.

Anticipazioni Beautiful, puntate dal 14 al 19 ottobre 2024/ Hope non allontana Thomas, Liam deluso

Beautiful, anticipazioni 19 ottobre 2024: Riaffiora la rivalità tra Brooke e Taylor

Nella puntata di Beautiful in onda sabato 19 ottobre 2024 ci sarà un nuovo confronto tra Taylor e Brooke, le due si ritroveranno a discutere a causa dell’intromissione di Steffy nel rapporto tra Hope e Liam. A causa delle attuali tensioni nate tra la Forrester e la Logan ne risentirà anche il rapporto tra le loro madri, infatti riaffiorerà la loro antica rivalità. Per evitare di rovinare la loro amicizia Brooke deciderà di andare via, le anticipazioni fanno poi sapere che giunta alla Forrester ascolterà una conversazione tra Ridge e suo padre che la riguarda. Eric è convinto che sia arrivato il momento per il figlio e la Logan di tornare ad essere una coppia dal punto di vista sentimentale e quando i due resteranno da soli rischieranno di lasciarsi travolgere dalla passione.

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 ottobre 2024/ Steffy sospetta di Hope e affronta Liam

Intanto Taylor si reca di nuovo a Il Giardino da Deacon e ancora una volta tenterà di convincerlo a dichiarare il suo amore a Brooke. La psicologa è convinta che la loro riconciliazione potrebbe mettere fine alla sua rivalità con Ridge, questo però non è il suo unico obiettivo. Non potrà infatti negare che il suo scopo è anche quello di riconciliarsi sentimentalmente con Forrester dal momento che è ancora innamorata di lui.