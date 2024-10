Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful, le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda venerdì 18 ottobre su Canale 5 lasceranno tutti a bocca aperta. Cosa succederà ai protagonisti dell’amatissima soap opera americana? Da un po’ di tempo Steffy è convinta che Hope provi qualcosa per suo fratello e dopo averne parlato con Liam lui e la moglie hanno avuto un duro confronto durante il quale lei ha assicurato al marito che non prova nulla per Thomas, il loro legame è solo di natura professionale. Su tutte le furie la giovane Logan correrà dalla madre per raccontarle tutto, anche Brooke apparirà indignata dal fatto che la figlia di Ridge si sia messa in mezzo rischiando di rovinare il matrimonio tra Hope e Spencer.

Le anticipazioni i Beautiful fanno però sapere che durante il confronto con la figlia Brooke riuscirà a farle ammettere che prova davvero attrazione per Thomas, quindi Steffy ha sempre avuto ragione e i suoi dubbi erano più che leciti. Hope sarà molto confusa e turbata ma assicurerà alla madre che farà di tutto per tenere a freno ciò che prova per Forrester. Dirà anche che i sentimenti che prova per lui non sono assolutamente paragonabili al grande amore che prova per Liam.

Da settimane Hope non fa che negare il suo interesse nei confronti di Thomas, fino ad ora ha sempre detto di essere molto riconoscente al figlio di Ridge perché è soprattutto grazie lui se la sua collezione Hope For the Future sta avendo successo. La sua però non sembra essere solo una stima professionale, per lui prova davvero qualcosa e sta cercando di frenarsi per non mandare all’aria il suo matrimonio con Liam. Tante altre saranno le novità a Beautiful, nell’episodio in onda su Canale 5 venerdì 18 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Ridge e Taylor si ritroveranno ad avere un confronto in merito alla situazione che si è creata tra loro.

Forrester non potrà fare a meno di confessare alla sua ex moglie di essersi sentito messo da parte nell’ultimo periodo dalle due donne della sua vita, rivelazione che turberà non poco Taylor. Poco dopo arriverà Steffy e interromperà i loro discorsi, la Forrester racconterà ai suoi genitori di aver parlato con Liam e di avergli confessato che ha il sospetto che Hope possa provare dei sentimenti per Thomas. Cos’altro succederà? Le anticipazioni i Beautiful non svelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda della nuova puntata per scoprire tutto quello che accadrà.