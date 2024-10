Dopo una breve pausa inizia su Canale 5 una nuova settimana di Beautiful e come al solito saranno tante le novità che lasceranno tutti senza parole nelle puntate che andranno in onda da lunedì 14 a sabato 19 ottobre. Come sempre l’appuntamento con la famosissima e amata soap opera americana è alle 13.45, le anticipazioni fanno sapere che Hope respingerà ancora le accuse di Steffy, non accetterà nemmeno di assecondare la richiesta del marito. Liam non riesce più a tollerare la vicinanza di Thomas alla moglie ed è per questo che le chiederà di allontanarlo, lei però si rifiuterà. Il motivo? Perché è soprattutto grazie a lui se la sua linea ha avuto successo, inoltre è il padre di suo figlio e non vuole escluderlo dalla sua vita.

Nella puntata di martedì 15 ottobre Steffy racconterà la confessione fatta a Liam al marito, Finn però ha paura che il coinvolgimento della moglie nella vita di Spencer e Hope possa causare la fine del loro matrimonio, lei invece è convinta di aver fatto la cosa giusta. Intanto Taylor e Brooke pranzeranno a Il Giardino, la Hayes proverà ancora a spingerla verso Deacon ma la Logan non sembra cambiare idea. Lui accuserà Taylor di volerlo convincere a riavvicinarsi all’ex per potersi riconciliare con Ridge. Le anticipazioni di mercoledì 16 ottobre rivelano che alla Forrester Brooke si imbatte in Ridge. Quest’ultimo sta cercando di convincere R.J. a lavorare nell’azienda come stilista. Il figlio desidera un percorso diverso e continua a rifiutare, il padre però sarà molto felice per il suo ritorno.

Anticipazioni Beautiful, cos’altro succederà nei prossimi episodi della soap

Nell’episodio che andrà in onda giovedì 17 ottobre Hope per l’ennesima volta proverà a far capire al marito che ama solo lui e la loro famiglia, per Thomas non prova nulla. Dopo aver parlato con Liam si recherà da Steffy accusandola di essersi intromessa nel suo matrimonio raccontato solo bugie a Spencer per danneggiare il loro rapporto. Ancora una volta negherà di provare dei sentimenti per Thomas perché ama solo suo marito, la Forrester però non le crede e la mette in guardia dicendole che non le consentirà di rovinare tutti i progressi fatti dal fratello. Nella puntata di venerdì 18 ottobre su tutte le furie Hope andrà dalla madre per raccontarle ciò che è successo, Brooke apparirà indignata dal comportamento di Steffy però riuscirà a far confessare alla figlia che prova attrazione per Thomas. Molto turbata dirà alla madre che ciò che prova per lui non è paragonabile all’amore che prova per Liam e farà di tutto per soffocare questo sentimento.

Sabato 19 ottobre andrà in onda l’ultimo episodio della settimana di Beautiful, tutti continueranno ad essere molto preoccupati per ciò che potrebbe succedere tra Liam e Hope. Brooke chiederà a Taylor di convincere Steffy a ritrattare ciò che ha detto su Hope e Thomas. Manca poco all’evento stampa di Hope For the Future a Roma, durante il quale Hope e Thomas dovranno lavorare fianco a fianco, dettaglio che crea non poca tensione in azienda. Quando lei parlerà del viaggio con il padre Deacon sarà molto preoccupato, lei però lo rassicurerà dicendo che c’è solo un rapporto professionale tra lei e Forrester. Intanto, ciò che sta succedendo tra Steffy e Hope farà riaffiorare l’antica rivalità tra le loro madri.

Eric pensa che Ridge dovrebbe riconciliarsi con Brooke, nel frattempo Taylor a Il Giardino proverà ancora a convincere Deacon a dichiarare i suoi sentimenti a Brooke. Lei è convinta che un loro ritorno di fiamma potrebbe mettere fine alla rivalità che c’è sempre stata tra lei e la Logan a causa di Ridge, il suo obiettivo però è anche quello di tornare insieme a Forrester perché non ha mai smesso di amarlo.