Va in onda domani, sabato 21 dicembre 2024 l’ultimo appuntamento settimanale di Beautiful, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende puntata dopo puntata tengono incollati al televisore moltissimi fan della storica soap opera americana. Gli episodi vengono trasmessi da lunedì sabato alle 13.45 e sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 20 dicembre 2024/ Sheila davanti al giudice, tutti in ansia per il verdetto

In vista del processo di Sheila Ridge, Brooke e Deacon sono convinti che resterà in carcere e ripensano a tutto il male che ha fatto alle loro famiglie. Molti Forrester e Spencer assisteranno all’udienza, tra loro ci sarà anche Liam. Finn non approverà il fatto che lui sia li, teme che possa mettersi tra lui e Steffy ora che il suo matrimonio con Hope è giunto al capolinea e lo metterà in guardia. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Spencer gli dirà che ha il diritto di stare accanto alla madre di sua figlia in un momento così delicato per lei.

Anticipazioni Beautiful, puntata 19 dicembre 2024/ Liam e Hope divorziano, la notizia sconvolge Steffy

Beautiful, anticipazioni 21 dicembre 2024: Sheila torna libera, l’esito del processo sconvolge tutti

Ciò che succederà durante l’udienza spiazzerà tutti, le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che il giudice non potrà accettare la confessione che Sheila ha fatto a Bill perché è stata ottenuta illegalmente. La Carter non verrà quindi accusata di omicidio di primo grado e verrà rilasciata, Finn la raggiungerà nel corridoio e i due si abbracceranno con grande affetto. Liam assisterà alla scena tra madre e figlio e riprenderà tutto col il cellulare.

Nel frattempo nella stanza del giudice saranno tutti sconvolti per la scarcerazione di Sheila, lui spiegherà che le prove sono state ottenute con metodi legali ed è per questo che non ha potuto fare a meno di rilasciarla. Cos’altro succederà a Beautiful? Stando alle anticipazioni Brooke e R.J. convinti che la Carter resterà in carcere penseranno di organizzare dei festeggiamenti per la sua condanna. Prima di lasciare la prigione Sheila saluterà Mike, lui sarà felice per la sua scarcerazione ma proverà un po’ di tristezza per il fatto che lui invece dovrà restare in carcere. Lei gli dirà che farà di tutto per farsi spazio nella vita di Hayes e Finn. Intanto, non appena arriverà a casa Steffy penserà subito a potenziare la sorveglianza per la sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 dicembre 2024/ Sheila non si arrende, in carcere ottiene la visita di Fin