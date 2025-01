Dopo la breve pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana di Beautiful durante la quale sicuramente non mancheranno tantissime novità e colpi di scena che stupiranno tutti. Quotidianamente la soap opera americana tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori che sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli episodi vengono trasmessi da lunedì a sabato alle 13.45 e sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata di Beautiful che andrà in onda domani, martedì 21 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Steffy prenderà una drastica decisione dopo aver scoperto grazie a Liam che Finn ha abbracciato Sheila e che la Carter ha salvato la vita a Kelly. La donna li aveva pedinati in spiaggia e ha impedito che la bambina annegasse durante un momento di distrazione del marito della Forrester.

Beautiful, anticipazioni 21 gennaio 2025: Steffy lascia Finn, non si fida più di lui

I tantissimi fan du Beautiful assisteranno ad altri interessanti colpi di scena durante la messa in onda della puntata di domani, martedì 21 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni Steffy deciderà di mettere fine alla sua storia d’amore con Finn perché dopo quello che ha scoperto non riesce più a fidarsi di lui, teme infatti che la madre biologica possa condizionarlo.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Finn reagirà malissimo quando la moglie lo lascerà, nell’episodio di domani infatti apparirà disperato. Steffy deciderà di trasferirsi insieme ai suoi figli a casa di Eric, Finn cercherà di farle cambiare idea perché loro sono tutta la sua vita. Il dottore assicurerà alla figlia di Ridge che non rivedrà più Sheila e che sarà in grado di proteggere la loro famiglia come ha fatto fino ad ora, lei però non cambierà idea.

