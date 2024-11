Beautiful con le sue intriganti vicende lascia spesso i telespettatori col fiato sospeso, novità e colpi di scena infatti non mancano mai, le anticipazioni relative all’episodio di venerdì 22 novembre 2024 faranno incuriosire non poco i fan della soap opera americana. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti nelle prossime puntate, quotidianamente infatti restano incollati al televisore per assistere alle loro vicende. In termini di ascolti la soap conquista sempre ottimi risultati, gli episodi oltre che in televisione sono anche disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Beautiful, anticipazioni puntate americane/ Hope e Carter pronti a vendicarsi dei Forrester

Dopo essere tornata da Roma Brooke alla Forrester racconterà a Donna, Eric e R.J. che finalmente lei e Ridge hanno deciso di concedere un’altra possibilità al loro amore. A spingere Forrester a riconciliarsi con la Logan è stata una visione che ha avuto a Roma sul suo futuro. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata che andrà in onda venerdì 22 novembre 2024, dopo aver appreso la novità saranno tutti al settimo cielo, da tempo speravano in un loro ritorno di fiamma e festeggeranno la loro riconciliazione.

Anticipazioni Beautiful, puntata 20 novembre 2024/ Brooke fa una sorpresa a Ridge, Liam si sfoga con Wyatt

Beautiful, anticipazioni 22 novembre 2024: Taylor scopre che Ridge e Brooke sono tornati insieme

Nei precedenti episodi di Beautiful Taylor aveva trovato il coraggio di rivelare il suo amore a Ridge, la donna infatti è ancora innamorata di lui e sperava in una riconciliazione. Dopo il viaggio in Italia Forrester si recherà subito dalla Hayes perché vuole essere lui ad aggiornarla in merito alle ultime novità prima che possa apprendere la notizia da altre persone. Arrivato nel suo studio le racconterà di essersi riconciliato con Brooke.

In un attimo Taylor metterà da parte la gioia provata per il successo della Forrester e del figlio Thomas, lei temeva da tempo che Ridge sarebbe tornato con la Logan e non potrà nascondere la sua delusione. Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata che andrà in onda domani, venerdì 22 novembre 2024, fanno sapere che la psicologa dirà all’ex marito che lo amerà per sempre ed è certa che Brooke lo farà soffrire di nuovo. Subito dopo rassicurerà Forrester dicendo che lei starà bene e che insieme continueranno a prendersi cura dei loro figli.

Anticipazioni Beautiful, puntata 19 novembre 2024/ Liam sconvolto per il tradimento bacia Steffy a Roma