Quotidianamente le vicende di Beautiful riescono a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, le anticipazioni relative all’episodio di mercoledì 20 novembre 2024 come sempre svelano interessanti novità. Ridge e Brooke hanno trascorso un romantico momento a Roma, lui dopo averle dichiarato il suo amore le ha chiesto di essere per sempre la sua Logan e si sono scambiati un bacio passionale. Dopo la riconciliazione Forrester le chiederà di andare subito in aeroporto perché gli altri li stanno aspettando per tornare a casa.

Prima di tornare a Los Angeles, però, Brooke farà un’inaspettata sorpresa a Ridge. Di che si tratta? Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata che andrà in onda mercoledì 20 novembre 2024 i due sentiranno le note di una canzone, poco dopo Forrester scoprirà che è Andrea Bocelli in persona che sta cantando e suonando dal vivo il brano al pianoforte. Verrà anche fuori che in realtà l’albergo dove hanno alloggiato durante la permanenza a Roma è la villa romana della famiglia Bocelli.

Beautiful, anticipazioni 20 ovembre 2024: Liam racconta a Wyatt il tradimento di Hope

A malincuore Brooke e Ridge dovranno recarsi in aeroporto ma prima di andare via saluteranno con gioia e affetto la famiglia Bocelli, Forrester sarà al settimo cielo per la sorpresa che la compagna gli ha organizzato. Le anticipazioni di Beautiful rivelano poi che nella puntata di domani, mercoledì 20 novembre 2024, i Forrester saranno pronti a lasciare l’Italia per tornare a casa dopo il grande successo riscosso a Roma.

Intanto, Liam dopo la dolorosa delusione provata a Roma ha preso subito un volo di linea ed è tornato a Los Angeles. Vedere Hope che baciava con desiderio e passione Thomas lo ha ferito profondamente. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio del 20 novembre 2024 Wyatt raggiungerà Spencer allo chalet, lui sfogandosi con il fratello gli racconterà di aver visto la moglie mentre baciava Forrester.

