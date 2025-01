In molti sono curiosi di scoprire cosa succederà ai protagonisti di Beautiful nei prossimi episodi. La storica soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato su Canale 5 alle 13.45 e riesce sempre a stupire tutti con tante interessanti novità e colpi di scena. Dopo che il marito l’ha invitata a dare un’altra possibilità a Sheila e ad esserle riconoscente per aver salvato la vita a Kelly su tutte le furie Steffy ha messo fine al loro matrimonio e si è trasferita a casa di Eric insieme ai suoi figli. Angosciato a causa della rottura lui si è sfogato con la madre Li ma lei ha dato ragione alla nuora.

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 gennaio 2025/ Finn si sfoga con la madre Li, lei la pensa come Steffy

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 23 gennaio 2025, Finn dirà alla madre che Liam ha avuto un ruolo negativo in questa vicenda. Lei però gli dirà che spetta a lui dimostrare alla Forrester che è disposto a tutto pur di non perderla.

Beautiful, anticipazioni 23 gennaio 2025: Sheila promette a Deacon di voler cambiare

Cos’altro accadrà nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani? Stando alle anticipazioni di Beautiful trapelate sul web Sheila e Deacon si lasceranno travolgere dalla passione e lei gli prometterà che vuole cambiare davvero. Nel frattempo Liam raggiungerà Steffy a casa di Eric e scoprirà cosa è successo alla piccola Kelly mentre era in spiaggia con Finn, scoprirà anche che è stata Sheila a salvare sua figlia.

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 gennaio 2025/ Steffy mette fine al matrimonio con Finn, lui è disperato

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 23 gennaio 2025 la figlia di Ridge dirà a Spencer di aver lasciato il marito e di sentirsi al sicuro a casa del nonno. Liam sarà furioso con Finn perché proprio come temeva ha messo in pericolo la vita di Kelly, prometterà a Steffy che farà di tutto per proteggere lei e la figlia. Intanto, Brooke alla Forrester proverà per l’ennesima volta a convincere Hope che è uno sbaglio divorziare dal marito, pensa infatti che dovrebbe fare di tutto per salvare la sua famiglia.