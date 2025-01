Diventano sempre più intriganti le vicende di Beautiful, storica soap opera americana che cattura l’attenzione di moltissimi telespettatori da oltre trent’anni conquistando sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, ma sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Tantissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non assistere alle vicende dei protagonisti, colpi di scena e novità non mancano mai.

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 gennaio 2025/ Steffy mette fine al matrimonio con Finn, lui è disperato

In molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nei prossimi episodi di Beautiful. Sono trapelata interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 22 gennaio 2025. Cosa accadrà? In preda alla disperazione per la fine del suo matrimonio con Steffy Finn manderà un messaggio a sua madre Li per chiederle di recarsi a casa sua.

Anticipazioni Beautiful, puntate 18 gennaio 2025/ Il racconto di Finn e Kelly sconvolge Steffy, sarà furiosa

Beautiful, anticipazioni 22 gennaio 2025: Li dalla parte di Steffy, invita Finn a prendere le distanze da Sheila

I tantissimi fan della nota soap opera americana si chiedono cosa succederà tra Finn e Steffy, c’è chi pensa che i due riusciranno a lasciarsi alle spalle questo momento così difficile e chi invece è convinto che la Forrester tornerà con Liam ora che entrambi sono single. Intanto, le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di domani non appena Li arriverà a casa del figlio lui le racconterà che la moglie lo ha lasciato e che Sheila ha salvato la vita a Kelly impedendole di annegare mentre lui si era distratto a causa di una telefonata di lavoro.

Anticipazioni Beautiful, puntata 17 gennaio 2025/ Finn sconvolto ringrazia Sheila, lei racconta tutto a Deacon

Finn alla madre dirà anche che è stato Liam a raccontare e a mostrare a Steffy che lui e Sheila si sono abbracciati in tribunale dopo la sua scarcerazione. Al pensiero che lui possa aver perdonato la Carter dopo tutto il male che ha fatto a tutti loro Lì apparirà incredula e inorridita. La donna la pensa esattamente come la nuora e inviterà il figlio a tornare lucido e a capire che una persona così perfida non può far parte della sua vita.