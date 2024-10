In vista nuovi colpi di scena a Beautiful, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domani, mercoledì 23 ottobre 2024. In molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà, le vicende dei protagonisti dell’amatissima soap opera americana non fanno mai annoiare i telespettatori, questi restano infatti incollati quotidianamente al televisore per non perdere alcun dettaglio. Nei precedenti episodi Taylor ha provato a lungo a spingere Deacon verso Brooke e quando ha scoperto che lui l’ha invitata a Il Giardino ha pensato che finalmente ha deciso di seguire il suo consiglio e che quindi le dichiarerà il suo amore.

Convinta di avere campo liberto con Ridge la psicologa ha deciso di confessargli i sentimenti che ancora prova per lui, gli dirà chiaramente che a tenerla legata a lui non sono solo i loro figli. Intanto la Logan è rimasta molto sorpresa dalla dichiarazione di Sharpe, soprattutto perché negli anni più volte ha precisato che tra loro non potrà più esserci nulla. Le anticipazioni i Beautiful rivelano che Brooke penserà che a spingere Deacon a dichiararle il suo amore possa essere stata Hope, oppure Hollis, il cameriere con cui aveva avuto un appuntamento. La donna però non impiegherà molto tempo per capire che dietro la vicenda c’è lo zampino di Taylor.

Beautiful anticipazioni 23 ottobre 2024: Brooke delusa dal comportamento di Taylor, amicizia al capolinea?

Nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 23 ottobre 2024, Brooke si renderà subito conto che l’intenzione dell’amica era quella di spingerla tra le braccia di Deacon per avere la strada libera con Ridge. Durante una chiacchierata Hope e R.J. si ritroveranno a parlare del rapporto tra la loro madre e la madre di Steffy, il fratello della Logan è felice che le due siano diventate amiche ma sarà comunque preoccupato perché non è certo che resterà a lungo lontana da Forrester.

Intanto Brooke si sentirà tradita da Taylor e ha intenzione di avere un chiarimento con lei, la loro amicizia rischia di giungere al capolinea? Per anni si sono fatte la guerra a causa dell’amore che entrambe provano nei confronti di Ridge, i vecchi dissapori potrebbero riaffiorare e questo inevitabilmente comprometterebbe il loro rapporto. Cos’altro succederà ai protagonisti dell’amatissima soap opera americana? Al momento le anticipazioni di Beautiful non svelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per saperne di più.