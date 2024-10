Anticipazioni Beautiful, 21 ottobre 2024: Carter e Katie parlano di Ridge e Brooke

Oggi pomeriggio, lunedì 21 ottobre 2024, va in onda il primo appuntamento settimanale con la soap opera Beautiful su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, il team della “Hope for the Future” è stato chiamato a volare a Roma per partecipare ad un’importante trasferta lavorativa. Anche Ridge ovviamente prenderà parte e Carter e Katie, discutendo dell’imminente viaggio verso l’Italia, sperano che possa essere l’occasione per il Forrester per riconciliarsi sentimentalmente con Brooke.

Anticipazioni Beautiful, puntata 19 ottobre 2024/ Nuove tensioni tra Taylor e Brooke

Nel frattempo Taylor continua ad essere innamorata di Ridge e vorrebbe riavvicinarsi a lui, per farlo però deve contemporaneamente allontanare Brooke dall’uomo che ama; la Hayes decide così di coinvolgere Deacon nella sua strategia e gli chiede di dichiararsi nuovamente alla Logan, affinché la donna possa cedere alle sue lusinghe e allontanarsi definitivamente dal Forrester. Una strategia che, quando verrà a galla, creerà non pochi dissapori tra le due donne diventate da amiche nuovamente rivali…

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 ottobre 2024/ Hope è furiosa ma confessa l'attrazione per Thomas

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke è turbata dalle insinuazioni di Steffy sul rapporto sempre più stretto tra Hope e Thomas e decide di affrontare Taylor al fine di convincere la figlia a ritrattare. Intanto la trasferta della Forrester a Roma è sempre più vicina e Thomas e Hope trascorreranno molto tempo insieme, per la preoccupazione di molti a cominciare da Deacon; la figlia però lo rassicura di non essere coinvolta sentimentale con lo stilista e che il loro rapporto è esclusivamente professionale.

Nel frattempo riaffiorano i dissapori tra Taylor e Brooke per via dell’intromissione di Steffy, mentre la Logan si dice convinta a volersi riavvicinare a Ridge quando ascolta di nascosto una conversazione tra Eric e il Forrester, in cui il padre esorta il figlio a ritornare in coppia con lei. Sul fronte opposto, Taylor tenta di convincere Deacon a dichiararsi nuovamente a Brooke affinché lei stessa possa finalmente tornare insieme a Ridge.

Anticipazioni Beautiful, puntate dal 14 al 19 ottobre 2024/ Hope non allontana Thomas, Liam deluso