Nuovi colpi di scena in vista nei prossimi episodi di Beautiful, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che andrà in onda domani, mercoledì 27 novembre 2024 su Canale 5. La nota soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione. I suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di mercoledì 27 novembre 2024 Hope rivelerà ad R.J. che mentre era a Roma Liam l’ha vista baciare Thomas davanti al Colosseo ed è stata lei a fare la prima mossa. Lei ha paura che quello che è accaduto metterà davvero fine al loro matrimonio. Nel frattempo Spencer si sfogherà con Wyatt e gli dirà che per un po’ andrà a vivere a casa di Bill perché ha chiesto il divorzio alla moglie. Il fratello apparirà molto sorpreso, proverà a fargli capire che forse deve riflettere di più su una decisione così importante ma sarà del tutto inutile perché lui sarà irremovibile.

I telespettatori assisteranno ad altre novità e curiosi colpi di scena nell’episodio di domani, mercoledì 27 novembre 2024. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam si recherà da Steffy, non appena lei gli chiederà se ha pensato di perdonare Hope lui le dirà che ha già chiesto il divorzio alla moglie.

Spencer non riesce a perdonare il tradimento di Hope, sapere che si è gettata tra le braccia di Thomas lo fa stare troppo male ed è per questo che vuole mettere fine al loro matrimonio e voltare pagina. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Liam subito dopo sorprenderà Steffy baciandola di nuovo, lei però non reagirà affatto bene. La figlia di Ridge gli dirà chiaramente che quello che è successo a Roma è stato sbagliato e non dovrà più accadere perché lei è una donna felicemente sposata.

