Le ultime vicende di Beautiful stanno incuriosendo non poco i telespettatori, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di sabato 23 novembre 2024, tante saranno le novità e i colpi di scena. L’amatissima soap opera americana continua a conquistare un incredibile successo in termini di ascolti, moltissimi ono i fan che quotidianamente restano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Tornata da Roma Hope è tornata a casa da Liam e lui le ha chiesto di raccontargli tutto quello che ha fatto in Italia, senza dirle che anche lui era lì e l’ha vista con Thomas.

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 novembre 2024/ Ridge informa Taylor della riconciliazione con Brooke

Spencer apparirà molto freddo nei confronti della moglie, lei dopo un po’ noterà le valigie del marito all’ingresso e capirà che anche lui è stato a Roma. Naturalmente ancora non sa che Liam abbia assistito al suo momento di passione con Forrester davanti al Colosseo. Lui, ferito e amareggiato, le farà molte domande e dopo un po’ le dirà di averla seguita in Italia cercando di farle confessare ciò che è accaduto con Thomas, lo stesso uomo che ha causato non poca sofferenza alla loro famiglia in passato. Le anticipazioni i Beautiful fanno poi sapere che Steffy racconterà al marito ciò che è successo tra Thomas e Hope, però non gli dirà che Liam mentre era sconvolto per il tradimento della moglie l’ha baciata.

Beautiful, anticipazioni puntate americane/ Hope e Carter pronti a vendicarsi dei Forrester

Beautiful, anticipazioni 23 novembre 2024: Hope chiede a Liam di perdonarla

Nella puntata che andrà in onda domani, sabato 23 novembre 2024, Brooke racconterà ad R.J. che lei e Ridge sono tornati insieme durante il loro viaggio a Roma. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che il ragazzo sarà al settimo cielo, però non potrà fare a meno di pensare alla sofferenza che proverà Taylor non appena scoprirà la novità. Nel frattempo Forrester si recherà dall’ex moglie e le dirà di essersi riconciliato con la Logan, lei lo inviterà a stare in guardia perché è certa che lo farà soffrire ancora.

Anticipazioni Beautiful, puntata 20 novembre 2024/ Brooke fa una sorpresa a Ridge, Liam si sfoga con Wyatt

Dopo aver visto la moglie tra le braccia di Thomas a Roma Liam sarà devastato, a causa del tradimento sarò molto confuso e ferito perché di lei si fidava davvero. In lacrime e in preda alla disperazione Hope dirà a Liam che si è trattato solo di un momento di debolezza e lo implorerà di perdonarla. La figlia di Brooke chiederà al marito di non rovinare la loro famiglia e il loro matrimonio solo per un bacio, lui la perdonerà? Questo le anticipazioni i Beautiful non lo rivelano, non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per saperne di più.