Al via una nuova settimana di Beautiful dopo una breve pausa, le anticipazioni relative all’episodio di martedì 26 novembre 2024 rivelano interessanti novità e colpi di scena che come al solito faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti dell’amatissima soap opera americana in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45. Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Dopo aver confessato al marito di aver baciato Thomas a Roma di fronte al Colosseo Hope in lacrime continuerà ad implorarlo di perdonarla. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, martedì 26 novembre 2024, la Logan dirà a Liam che lo ama e non saprà cosa dire sul perché abbia baciato Forrester in Italia. Liam apparirà stravolto e deluso, soprattutto perché è stata la moglie a fare la prima mossa con Thomas, lo ha tradito proprio con la persona che lui odia e questo lo spingerà a chiedere il divorzio.

Beautiful, anticipazioni 26 novembre 2024: Finn e Steffy preoccupati per Hope e Liam

Le anticipazioni di Beautiful trapelate sul web rivelano che parlando con la moglie Finn si dirà dispiaciuto per ciò che sta accadendo tra Hope e Liam. Steffy spera che alla fine Spencer perdoni la figlia di Brooke perché lei e la loro famiglia sono troppo importanti per lui. Il marito pensa però che sarà difficile per Liam ignorare il fatto che Hope provi una palese attrazione nei confronti di Thomas, l’uomo che ha fatto soffrire moltissimo sia lei che la sua famiglia. Il figlio di Ridge da un po’ sta dimostrando a tutti di essere cambiato ma in passato ha causato non poca sofferenza con il suo comportamento.

Nella puntata che andrà in onda martedì 26 novembre 2024 su Canale 5, R.J. si recherà da Hope per farle i complimenti per l’incredibile successo che ha ottenuto a Roma la presentazione della sua collezione. Il ragazzo però noterà subito che la Logan è molto triste e amareggiata e le chiederà cosa le sia successo. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Beautiful non rivelano altri dettagli, non ci resta infatti che attendere la messa in onda dell’episodio per saperne di più.