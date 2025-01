Dopo una breve pausa del weekend Beautiful torna in onda oggi su Canale 5 con tante intriganti vicende che faranno incuriosire non poco i telespettatori. La nota soap americana viene trasmessa da lunedì a sabato alle 13.45 e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan con tante interessanti novità e colpi scena, questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi episodi. Sul web sono trapelate alcune anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, martedì 28 gennaio 2025, oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Cosa succederà a Beautiful nell’episodio di domani? Stando alle anticipazioni Hope si mostrerà alquanto dispiaciuta per la crisi con Finn e non può fare a meno di pensare che questa delicata situazione spingerà Liam a cercare di riavvicinarsi a Steffy. La figlia di Ridge non coglierà la sua preoccupazione, però riceverà la visita di Spencer non appena tornerà a casa di Eric e le racconterà della discussione con suo marito. Alla Forrester confesserà poi che non ha mai smesso di amarla.

Beautiful, anticipazioni 28 gennaio 2025: Ridge in ospedale critica duramente Finn

I tantissimi fan della storica soap opera americana assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda su Canale 5 martedì 28 gennaio 2025. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Ridge si recherà in ospedale da Finn per chiedergli delle spiegazioni in merito a ciò che sta succedendo a causa sua.

Nel frattempo Liam confesserà a Steffy cosa prova nei suoi confronti, a detta sua non può più negare l’amore per lei. Le sua parole non la lasceranno affatto indifferente, anche se continuerà a difendere il suo legame con il marito. Intanto Ridge criticherà duramente il dottore per aver abbracciato Sheila dopo che la perfida donna ha quasi ucciso Steffy.

