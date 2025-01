Beautiful tiene compagnia ai telespettatori anche il sabato con un doppio episodio su Canale 5 dalle 13.45 e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena. I tantissimi fan della soap opera americana sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti prima della breve pausa del weekend. Stando alle anticipazioni Steffy e Liam a casa di Eric continueranno a parlare del fatto che la piccola Kelly ha rischiato di annegare mentre era in spiaggia con Finn.

Spencer darà il suo appoggio alla figlia di Ridge e le dirà che ha fatto bene a trasferirsi a casa del nonno perché lì saranno al sicuro. Ancora una volta le dirà che lui le starà sempre accanto e la proteggerà dato che suo marito non è in grado di farlo. Liam ammetterà anche che sarà sempre innamorato di lei. Al momento Steffy ha perso fiducia nei confronti di Finn, il pensiero che Sheila possa farsi di nuovo spazio nella loro vita la terrorizza e non sopporta che il marito la difende dopo che ha salvato la vita a Kelly.

Liam continuerà ad essere furioso con Finn perché non è stato capace di proteggere Kelly, parlando con Wyatt si dirà preoccupato per la sicurezza dei bambini. Spencer non sopporta il fatto che il dottore prenda le difese della madre adottiva, a parer suo questo dimostra che non è affidabile. La situazione che sta vivendo lo spingerà a fare chiarezza in merito ai suoi sentimenti per Steffy e su una loro possibile riconciliazione ora che entrambi sono single.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che negli episodi che andranno in onda domani, sabato 25 gennaio 2025, Finn si recherà da Steffy per parlare e accuserà ancora Liam di volerli separare per poterla riconquistare. Il marito di Steffy vuole a tutti i costi salvare il suo matrimonio e inviterà Spencer a non intromettersi nel loro rapporto. Intanto la Forrester troverà conforto in Ridge. Cos’altro succederà? Alla Spencer Publication Finn accuserà Liam di usare Sheila per rovinare il suo matrimonio con Steffy, infatti quando ha visto l’abbraccio con la Carter invece di affrontarlo ha ripreso la scena con il cellulare e lo ha mostrato alla figlia di Ridge per danneggiarlo.

