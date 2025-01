Cosa succederà a Beautiful nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 24 gennaio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che come al solito faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti. La storica soap opera americana viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 ed disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai.

Stando alle anticipazioni di Beautiful nell’episodio che andrà in onda domani dopo che Brooke ha consigliato per l’ennesima volta a Hope di non divorziare da Liam e di tenere unita la sua famiglia lei le dirà che al momento è molto concentrata sul suo lavoro. Alla Logan dirà ancora una volta di essere stanca di condividere l’amore di Spencer con Steffy, per anni ha dovuto sopportare questa cosa e non è più disposta a farlo.

Alla madre Hope dirà che da quando ha iniziato una relazione con Thomas si sente decisamente più serena perché è certa del fatto che lei è l’unica donna della sua vita. Al momento la giovane Logan si gode il successo della sua collezione ‘Hope for the Future’ ed è molto felice. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nella puntata di venerdì 24 gennaio 2025 Lì a casa di Finn continuerà a rimproverarlo a causa del suo comportamento.

La madre adottiva di Finn pensa che non sia accettabile il fatto che lui si sia aperto con Sheila, che l’abbia abbracciata e che continui a prendere le sue difese perché ha salvato la vita a Kelly. La donna lo metterà in guardia dicendogli che perderà definitivamente Steffy se permetterà ancora alla Carter di far parte della sua vita. Stando alle anticipazioni di Beautiful lui continuerà a provare rancore nei confronti di Liam, dalla madre si aspettava sostegno ed è per questo che apparirà scoraggiato.

