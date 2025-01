Cosa succederà a Beautiful nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 29 gennaio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che come al solito faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della nota soap opera americana. Gli episodi vengono trasmessi da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5 e quotidianamente catturano l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, oltre che sul piccolo schermo la soap è disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai.

Nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 29 gennaio 2025, Ridge dopo essersi recato da Finn lo accuserà di essere responsabile dell’incidente che ha fatto rischiare la vita a Kelly, a causa della sua distrazione stava per annegare. Lui è consapevole di aver sbagliato, però cercherà di far capire a Forrester che Sheila è la donna che lo ha messo al mondo e non può ignorare il loro legame di sangue. A detta sua lei non è l’unica che rappresenta un problema, anche Liam lo è perché sta provando a tornare con Steffy.

Beautiful, anticipazioni 29 gennaio 2025: Hope è ancora innamorata di Liam ma…

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di mercoledì 29 gennaio 2025 Ridge sarà intransigente nei confronti di Finn e gli chiederà di tenere Sheila alla larga dalla sua famiglia.

Nel frattempo Hope parlerà della fine del suo matrimonio con Liam con Brooke, ammetterà che è ancora innamorata del marito ma deve prendersi la responsabilità di quello che è successo tra lei e Thomas. Per l’ennesima volta dirà alla madre che a causa del legame tra Spencer e Steffy si è sempre sentita oppressa. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Beautiful non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che accadrà.

