I protagonisti di Beautiful con le loro intriganti vicende non fanno mai annoiare i telespettatori, questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative all’episodio di venerdì 29 novembre 2024, la nota soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e ottiene sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Le puntate oltre che in televisione sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 novembre 2024/ Ridge fiero di Thomas, Hope soffre per Liam

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 29 novembre 2024, Brooke sarà ancora molto scossa dopo aver parlato con la figlia. Nei precedenti episodi, infatti, Hope le ha raccontato cosa è successo tra lei e Thomas a Roma ammettendo di essere stata lei a baciare Forrester anche se non sa perché lo ha fatto dal momento che è sicura di amare Liam.

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 novembre 2024/ Liam bacia di nuovo Steffy, lei lo rifiuta

Beautiful, anticipazioni 29 novembre 2024: Ridge scopre cosa è successo tra Hope e Thomas in Italia

Alla Forrester Ridge si era complimentato con il figlio per il grande successo ottenuto a Roma, si era anche detto orgoglioso di lui dal punto di vista personale perché pensa che abbia lavorato molto su se stesso per liberarsi dell’ossessione che aveva per Hope. Anche lui resterà molto sorpreso quando scoprirà cosa è successo tra loro a Roma. Le anticipazioni di Beautiful trapelate sul web fanno sapere che nella puntata di venerdì 29 novembre 2024 Brooke confesserà tutto a Forrester.

Anticipazioni Beautiful, puntata 26 novembre 2024/ Liam vuole il divorzio, Hope spera che la perdoni

Tra loro in Italia c’è stata una riconciliazione e speravano di godersi il loro ritrovato amore con serenità, però dovranno affrontare un’altra delicata situazione che riguarda i loro figli. Brooke rivelerà a Ridge che Hope e Thomas si sono baciati mentre erano davanti al Colosseo a Roma e che Liam ha visto tutta la scena. Quest’ultimo si era recato in Italia per sostenere la moglie in un momento molto importante della sua sfera professionale. La Logan dirà a Forrester che è stata proprio la figlia a baciare Thomas, un gesto che ha deluso Spencer al punto di lasciarla.