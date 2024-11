Con le loro vicende i protagonisti di Beautiful catturano quotidianamente l’attenzione di moltissimi fan, cosa accadrà nei prossimi episodi dell’amatissima soap opera americana in onda da lunedì a sabato su Canale 5 alle 13.45? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di giovedì 28 novembre 2024 e come sempre faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà, puntata dopo puntata restano sempre incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio che andrà in onda domani, giovedì 28 novembre 2024, Ridge parlerà con Thomas negli uffici della Forrester. Lui sarà davvero al settimo cielo e farà i complimenti al figlio, gli dirà di essere fiero di lui non solo per l’incredibile successo ottenuto a Roma come stilista ma anche dal punto di vista personale. Forrester pensa che il figlio abbia fatto un ottimo lavoro su se stesso riuscendo finalmente a superare l’ossessione che aveva per Hope, però non sa cosa sia accaduto tra loro in Italia.

Beautiful, anticipazioni giovedì 28 novembre 2024: Hope teme che il suo matrimonio con Liam sia finito

Saranno tante le novità nella puntata che andrà in onda giovedì 28 novembre 2024 e come sempre riusciranno a stupire non poco i tantissimi telespettatori e quotidianamente seguono la soap opera americana. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che R.J. proverà ancora a confortare la sorella cercando di tirarla su, in quel momento arriverà anche Brooke e vedrà la figlia sconvolta.

Hope racconterà alla madre cosa è successo in Italia con Thomas proprio davanti agli occhi del marito. Lei ha paura che il suo matrimonio sia davvero giunto al capolinea e sta soffrendo moltissimo. La Logan penserà subito che la colpa sia di Forrester, la figlia però confesserà che è tutta colpa sua perché è stata lei a baciarlo. Hope è distrutta, è ancora innamorata di Liam e non riesce nemmeno lei a capire perché si sia lasciata travolgere da un momento di passione con Thomas.

