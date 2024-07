Anticipazioni Beautiful, puntata 5 luglio 2024/ Primo appuntamento per Brooke e Hollis

Anticipazioni Beautiful, 5 luglio 2024: Brooke esce con Hollis

Si rinnova il consueto appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con la longeva soap opera americana Beautiful, che torna in onda domani, venerdì 5 luglio 2024, con una nuova e attesissima puntata; cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity? La trama della nuova puntata si concentra ancora una volta sul nuovo capitolo sentimentale di Brooke che, dopo l’addio a Ridge, ha ripreso in mano la propria vita e ha approcciato un breve flirt con Hollis.

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 luglio 2024/ Finn tronca i rapporti con la madre Sheila

Lui è il giovane e affascinante cameriere che lavora presso il ristorante “Il Giardino”, ed è proprio lì che la donna l’ha conosciuto, ricevendo da lui numerose attenzioni e addirittura un invito a cena. La Logan, incalzata anche dal supporto dell’amica Taylor, ha accettato di buon grado l’invito: la coppia è così uscita insieme ed è per lei molto strano frequentarsi ora, e dopo così tanto tempo, con un uomo che non sia il Forrester.

Anticipazioni Beautiful, puntata del 3 luglio 2024/ Sheila fa preoccupare Bill: cosa nasconde?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorriamo brevemente quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, in onda nei giorni scorsi come sempre nei pomeriggi di Canale 5. Finn è ora legatissimo alla sua nuova vita familiare con Steffy e Douglas, il figlio di Thomas e Hope preso in affido dalla moglie nonché zia del bambino, e non ha alcuna intenzione di ripristinare i rapporti con la madre Sheila. La donna vive un momento di forte crisi per il distacco dal figlio e si confida con Bill, che la supporta e le assicura che prima o poi il ragazzo arriverà a perdonarla.

Anticipazioni Beautiful, puntate 1 e 2 luglio 2024/ Appuntamento a sorpresa per Brooke e Hollis

Finn però sembra non sentire ragioni e la sua intenzione è ora ben chiara: la madre deve rimanere lontana dalla sua vita, non consentendole di avvicinarsi né a lui né tantomeno alla sua famiglia, non dopo i numerosi misfatti da lei compiuti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA