Anticipazioni Beautiful, puntata 4 luglio 2024/ Finn tronca i rapporti con la madre Sheila

Anticipazioni Beautiful, 4 luglio 2024: Sheila in crisi per Finn, Bill al suo fianco

Domani pomeriggio, giovedì 4 luglio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful come sempre a partire dalle ore 13.40 circa; come rivelano le anticipazioni di questo nuovo atteso appuntamento, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Sheila è sempre più in crisi per il gelo con Finn. La donna è seriamente preoccupata di non poter più recuperare il rapporto con il figlio, non dopo le malefatte da lei compiute e mai del tutto perdonate dal ragazzo.

Al fianco della donna c’è sempre Bill, che tenta più volte di rassicurarla e convincerla che Finn prima o poi la perdonerà; tuttavia, come rivelano le anticipazioni della nuova puntata di Beautiful, Finn informerà indirettamente la madre che non ha più alcuna intenzione di recuperare il rapporto e che, soprattutto, non le consentirà di avvicinarsi a lui e alla sua famiglia. Un brutto colpo per la diabolica rossa: come reagirà la donna e come evolveranno i rapporti tra madre e figlio nel corso delle prossime puntate?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale5 nei giorni scorsi, Brooke ha accettato l’invito a cena di Hollis e tra i due sembra essersi instaurata una complice intesa; il ragazzo, tuttavia, deve affrontare la gelosia di Deacon e chiedergli il permesso di frequentare la Logan.

Intanto cresce sempre più la preoccupazione in Sheila: la donna soffre per il distacco da Finn e Bill la aiuta a fare pace con suo figlio, sebbene il ragazzo non abbia alcuna intenzione di perdonare la madre per quanto fatto. Tensioni in famiglia anche per Steffy e Thomas: la donna è diventata tutore legale di Douglas ma non consente al fratello di vedere il figlio tutte le volte che desidera, rispettando le richieste del giudice e sottostando al suo incarico di grande responsabilità.

