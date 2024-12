Cosa accadrà ai protagonisti di Beautiful nei prossimi episodi? Le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che succederà. La nota soap opera Americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5, gli episodi però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 5 dicembre 2024/ Deacon fa visita a Sheila in carcere, lei resta sorpresa

Per i fan più curiosi che non riescono ad aspettare la messa in onda delle puntata per scoprire cosa succederà sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di domani, venerdì 6 dicembre 2024. Queste rivelano che durante un confronto Hope racconterà a Thomas tutto quello che è successo con Liam. Dopo averli visti mentre si baciavano a Roma il marito vuole il divorzio e non ha nessuna intenzione di cambiare idea. Lei ha provato a lungo a chiedere il suo perdono, ma non è servito a farli riconciliare.

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 dicembre 2024/ Hope confessa a Thomas che vuole stare con lui

Beautiful, anticipazioni 6 dicembre 2024: Hope si toglie l’anello nuziale, un nuovo inizio con Thomas

Dopo quello che è successo la figlia di Brooke è consapevole del fatto che è stata lei a rovinare il suo matrimonio con Liam quando si è gettata tra le braccia di Forrester, a fare il primo passo quando si sono baciati infatti è stata proprio lei. Pensando al futuro Hope prova angoscia e preoccupazione, però potrà contare sulla vicinanza di Thomas. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di venerdì 6 dicembre 2024 il figlio di Ridge le dirà che le starà sempre accanto e che è una donna meravigliosa.

Anticipazioni Beautiful, puntata 3 dicembre 2024/ Steffy ripensa ai baci con Liam, Thomas sconvolto

Hope bacerà di nuovo Thomas ma questa volta lui si tirerà indietro perché è ancora sposata con Liam. A quel punto lei si toglierà l’anello nuziale per dimostrargli che è pronta a voltare pagina, lasciandosi alle spalle il matrimonio con Spencer. Stando alle anticipazioni di Beautiful la Logan pensa che il loro rapporto è pronto per passare alla fase successiva, vuole stare con lui. Intanto Liam continua ad essere molto deluso e ferito a causa del tradimento della moglie, non riesce ad accettare che provi dei sentimenti per Forrester.