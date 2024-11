Sta per giungere al termine la settimana di Beautiful, le anticipazioni trapelate sul web svelano cosa accadrà ai protagonisti prima della breve pausa del weekend, come sempre non mancheranno i colpi di scena nell’episodio di sabato 30 novembre 2024. L’amatissima soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato e riesce sempre a catturare la loro attenzione con le sue intriganti vicende. Ridge apparirà molto stupito dopo che Brooke gli ha raccontato cosa è successo tra Hope e Thomas a Roma, proverà però a rassicurarla dicendo che le cose si sistemeranno. Anche loro in passato hanno fatto molti errori, pensa però che se si ha il desiderio di farlo tutto si aggiusta.

Anticipazioni Beautiful, puntata 29 novembre 2024/ Brooke confessa a Ridge che Hope ha baciato Thomas

Nel frattempo Steffy parlerà con il fratello e gli dirà che sa tutto del bacio tra lui e Hope. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nella puntata di domani, sabato 30 novembre 2024, Wyatt proverà a convincere Liam a tornare a casa per concedere alla moglie di spiegarsi e salvare la loro relazione nonostante stia soffrendo molto a causa del tradimento.

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 novembre 2024/ Ridge fiero di Thomas, Hope soffre per Liam

Beautiful, anticipazioni 30 novembre 2024: Liam torna a casa da Hope ma non la perdona

Nell’episodio di sabato 30 novembre 2024 R.J. proverà a confortare Hope dicendosi sicuro che lei e il marito riusciranno a lasciarsi questa grave crisi alle spalle. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam tornerà a casa dalla moglie e lei ancora una volta dirà di essere molto pentita per ciò che ha fatto e gli chiederà di darle la possibilità di rimediare. La Logan è molto innamorata di lui e della loro famiglia, implorerà ancora il suo perdono ricordandogli che in passato entrambi hanno commesso degli errori e che lei lo ha sempre perdonato.

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 novembre 2024/ Liam bacia di nuovo Steffy, lei lo rifiuta

Spencer non riesce proprio a sopportare il fatto che la moglie lo abbia tradito proprio con la persona che più odia, lui continuava a chiederle di tenerlo fuori dalla sua vita ma Hope ha preferito continuare a lavorare con lui. Liam pensa che la moglie abbia sempre mentito sui sentimenti che prova per Thomas, per quello che ha fatto non riesce a perdonarla e le dirà di nuovo che vuole il divorzio. Nel frattempo Brooke sarà molto preoccupata per il matrimonio della figlia, R.J. e Ridge proveranno a rassicurarla ma sarà inutile. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la Logan è consapevole del fatto che i problemi sono iniziati quando Hope ha iniziato ad essere molto attratta da Forrester e ha paura di non essere stata per lei un buon esempio.