Da oltre trent’anni Beautiful cattura l’attenzione di moltissimi telespettatori con le sue intriganti vicende. La soap americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 e riesce sempre a stupire tutti, puntata dopo puntata infatti i suoi tantissimi fan restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, giovedì 9 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Hope rifletterà sul fatto che Thomas nei suoi confronti è molto comprensivo e protettivo, Liam invece non ha nemmeno provato a salvare il loro matrimonio. La Logan penserà che Spencer potrebbe essersi comportato in questo modo a causa dei sentimenti che prova per Steffy.

Beautiful, anticipazioni 9 gennaio 2025: Hope si assume le sue responsabilità, dirà a Deacon cosa è successo con Thomas

Nella puntata che andrà in onda domani, 9 gennaio 2025, Steffy si spaventerà molto quando sentirà un rumore fuori da casa sua, il suo timore sarà quello che possa essere Sheila. Nel frattempo Hope pranzerà con Brooke e Deacon a Il Giardino, le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che tra loro ci sarà imbarazzo quando la Logan racconterà al padre cosa è successo tra lei e Thomas a Roma e delle conseguenze sul suo matrimonio con Liam a causa di quel bacio.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Deacon accuserà Forrester di essersi comportato in modo inappropriato, lei però si prenderà subito le sue responsabilità dicendo di essere stata lei a fare il primo passo con Thomas ferendo il marito in modo irreparabile. Liam infatti non l’ha perdonata per essersi lasciata travolgere dalla passione con il figlio di Ridge e i due hanno deciso di divorziare.

