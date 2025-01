Ancora per qualche giorno andranno in onda le repliche di Beautiful su Canale 5, i telespettatori potranno rivedere le vicende dei protagonisti in attesa di scoprire tutto quello che accadrà nei nuovi episodi, dove i colpi di scena di sicuro non mancheranno. L’amatissima soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati.

Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che nella replica di Beautiful che andrà in onda domani, venerdì 3 gennaio 2025, Hope accuserà Liam di essere sempre stato innamorato anche di Steffy mentre stava con lei e non ha più voglia di essere messa al secondo piano. Spencer incontrerà la figlia di Ridge e Taylor a Il Giardino, lei apparirà sconvolta non appena scoprirà che lui e la Logan hanno deciso di separarsi. Non riuscirà a credere al fatto che Hope abbia fatto preparare i documenti per il divorzio e che entrambi li abbiano già firmati, era convinta che il loro legame fosse indissolubile.

Beautiful, replica 3 gennaio 2025: Liam si scusa con Steffy per i baci, Spencer la rassicura

Nella replica di Beautiful che verrà trasmessa su Canale 5 domani, venerdì 3 gennaio 2025, Liam sarà alquanto dispiaciuto per il suo comportamento nei confronti di Steffy, infatti le chiederà scusa. È consapevole del fatto che ha commesso degli errori quando l’ha baciata mentre era sconvolto, stava davvero male quando ha scoperto che Hope lo aveva tradito ed è per questo che ha cercato conforto in lei.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Liam rassicurerà Steffy dicendole che non commetterà altri errori di questo tipo nei suoi confronti perché rispetta il suo matrimonio con Finn. Le continuerà ad essere sconvolta a causa della rottura tra Hope e Spencer, non credeva che i due avrebbe davvero messo fine al loro matrimonio.

