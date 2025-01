Le ultime vicende di Beautiful hanno incuriosito non poco i tantissimi fan dell’amata soap opera americana, in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45. Puntata dopo puntata riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori, questi infatti restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai e stupiscono tutti.

Sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata di Beautiful che verrà trasmessa su Canale 5 domani, venerdì 17 gennaio 2025. Queste rivelano che Steffy durante la sua chiacchierata con Liam cercherà di rassicurarlo dicendogli che anche lei ha paura della violenza e dell’imprevedibilità di Sheila. I suoi figli però sono la sua priorità assoluta e lei farà di tutto per proteggerli. Subito dopo la Forrester dirà a Spencer di tornare in ufficio e gli prometterà che non appena Finn e Kelly torneranno a casa lo chiamerà.

Beautiful, anticipazioni 17 gennaio 2025: Kelly conosce il nome della donna che l’ha salvata, Liam ancora preoccupato

Dopo ciò che è successo in spiaggia a causa di un suo momento di distrazione Finn sarà sconvolto e non potrà fare a meno di continuare a ringraziare Sheila per aver salvato Kelly. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che la bambina sarà a conoscenza del nome della donna che le ha impedito di annegare.

Nel frattempo alla Spencer Publications Liam tornerà a parlare della situazione con Wyatt, al quale ripeterà che non si sente tranquillo e che vuole proteggere Steffy e la loro bambina. Intanto la Carter dopo l’accaduto in spiaggia tornerà a casa e racconterà tutto a Deacon. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Beautiful non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

