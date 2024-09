Anticipazioni Beautiful, 23-24 settembre 2024: Thomas è felice del suo cambiamento

Inizia una nuova settimana e, con essa, tornano in onda anche i consueti appuntamenti pomeridiani con Beautiful su Canale 5; entriamo nel dettaglio delle anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, delle puntate in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 23 e martedì 24 settembre 2024. Thomas rassicura tutti riguardo il suo cambiamento: lo stilista ammette di sentirsi una persona migliore ed è anche contento dell’armonia che si è venuta a creare tra le due famiglie, Logan e Forrester, che rappresenta per lui un motivo di grande felicità.

Nel frattempo R.J. continua a dirsi estremamente soddisfatto e contento del suo lavoro da influencer in giro per il mondo, ma continua a ricevere pressioni da Ridge affinché entri nell’azienda di famiglia; lui è però fermo nella sua posizione e non ha alcuna intenzione di entrare nel mondo della moda, contrastando la volontà del padre. Intanto Taylor è felice del cambiamento di Thomas ma, allo stesso tempo, è preoccupata che possa avere nuove ricadute; per questo la donna decide di fare visita al figlio, assicurandosi che la terapia prosegua nel migliore dei modi.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, il sempre più crescente avvicinamento tra Hope e Thomas desta non pochi sospetti in Steffy; la donna è felice del cambiamento del fratello e dei progressi fatti nell’ultimo periodo ma, allo stesso tempo, è preoccupata che questa attrazione tra i due ex possa nuovamente destabilizzarlo e portare la Logan a nutrire nuovamente un interesse per lui.

L’intesa tra i due è crescente e in Steffy scatta un campanello d’allarme; la donna decide così di affrontare entrambi per evitare che un nuovo coinvolgimento sentimentale del fratello possa destabilizzarlo e rovinare i progressi fatti. Inizialmente parla con Thomas, che però la rassicura di essere cambiato e di non essere più ossessionato dall’ex moglie, poi si confronta con Hope, che nega categoricamente di nutrire un’attrazione verso lo stilista.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

