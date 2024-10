Anticipazioni Beautiful, 7-8 ottobre 2024: Liam ossessionato da Thomas

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 7 e martedì 8 ottobre 2024, vanno in onda su Canale 5 due nuove puntate di Beautiful; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Hope ha usato parole durissime contro Thomas durante una chiacchierata con Brooke. La ragazza, alla fine, decide di chiarire con lui e di avere un confronto, per spiegargli di non pensare realmente alle cose che sono state pronunciate sul suo conto.

Nel frattempo Brooke continua ad essere preoccupata per l’avvicinamento tra Hope e Thomas e decide di confidarsi con Taylor; la Logan teme che sua figlia possa essere attratta dal Forrester, ma evita di rivelare alla Hayes tali sospetti. Intanto Liam continua ad essere ossessionato da Thomas e dalla sua vicinanza ad Hope; durante un confronto, Wyatt tenta di farlo ragionare e lo invita a liberarsi da tale ossessione, concentrandosi invece sulla sua famiglia e sulla necessità di ritrovare l’intimità nella relazione con la moglie.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful in onda su Canale 5, R.J. si confida con Steffy riguardo il patto tra Brooke e Taylor, che si sono ripromesse di non avvicinarsi più a Ridge e di non farsi più coinvolgere sentimentalmente da lui. Il ragazzo ritiene che, stando lontana dal Forrester, sua madre non potrebbe mai essere del tutto felice.

Intanto Brooke e Taylor a “Il Giardino” si confidano e si ritrovano a parlare con Deacon; la Hayes, rimasta sola con lui, alla fine gli rivela di vederlo molto bene al fianco della sua amica. Finn, invece, ha deciso di andare a trovare Sheila in carcere dopo numerosi tormenti interiori…

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, nei pomeriggi di Canale 5 a partire dalle ore 13.45; oltre alla visione in tv, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.