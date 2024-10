Anticipazioni Beautiful, 4 ottobre 2024: R.J. si confida con Steffy

Beautiful torna in onda anche nella giornata di domani, venerdì 4 ottobre 2024, con una nuova puntata su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, R.J. manifesta scetticismo per l’accordo stipulato tra Brooke e Taylor e crede che sua madre non potrebbe mai essere felice lontana da Ridge. Il ragazzo si confida con Steffy, che però preferisce rimanere neutrale.

Nel frattempo Brooke e Taylor si ritrovano a pranzare a “Il Giardino” e colgono l’occasione per chiacchierare anche con Deacon; alla fine la Hayes, rimasta sola con lui, gli confida di vederlo bene al fianco della Logan e che potrebbero costruirsi un futuro l’uno al fianco dell’altra. Intanto, dopo numerosi ripensamenti e tormenti interiori, alla fine Finn decide di fare visita alla madre Sheila in carcere; Steffy, invece, si ritrova a confrontarsi con R.J. sui dubbi del ragazzo legati all’accordo tra Brooke e Taylor, e lo invita a confidarsi apertamente con la madre.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Beautiful su Canale 5, Sheila confida in una visita di Finn in carcere e attende di potersi finalmente confrontare con lui; al posto di suo figlio, però, la donna riceve a sorpresa la visita di Mike, un altro detenuto del suo stesso istituto penitenziario, per un colloquio con lei.

L’accordo tra Brooke e Taylor, che si sono ripromesse di non avvicinarsi più a Ridge e non di legarsi più sentimentalmente a lui in nome della loro amicizia e della ritrovata armonia tra le famiglie, non convince R.J. Il ragazzo, infatti, è convinto che sua madre Brooke vivrà in un periodo di costante infelicità rimanendo lontana dal Forrester, e crede che il distacco da suo padre di certo non la aiuterà.

Quando e dove vedere le puntate di Beautiful? La soap opera va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.45 circa nei pomeriggi di Canale 5; per chi fosse impossibilitato a seguire le puntate in tv, è disponibile il servizio di streaming fornito dalla piattaforma di Mediaset Infinity.