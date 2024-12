Beautiful ha tenuto compagnia ai telespettatori anche durante il weekend con le repliche delle puntate trasmesse su Canale 5 dal 9 al 14 dicembre 2024. Al momento potranno rivedere tutto ciò che è successo ai protagonisti nelle ultime settimane, ma non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nei nuovi episodi. Tante sono le intriganti vicende che stanno incuriosendo non poco i fan della soap opera americana, non solo la relazione nata tra Hope e Thomas ma anche il rapporto tra Finn e Sheila ora che lei è uscita dalla prigione. Domani, martedì 31 dicembre 2024, andrà in onda uno degli episodi trasmessi il 14 dicembre, cosa succederà? Thomas a causa di ciò che è successo tra lui e Hope rischierà di essere accusato di non aver superato l’ossessione che aveva nei suoi confronti.

Il figlio di Ridge potrebbe essere accusato di aver manipolato la Logan durante un momento di debolezza, potrebbe anche illudersi del fatto che lui e Hope potranno finalmente stare insieme ora che il suo matrimonio con Liam è giunto al capolinea. Thomas è sempre stato innamorato di Hope, per lui è stata una grande sopresa quando a Roma l’ha baciato perché non credeva più di avere una possibilità.

Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domani, martedì 31 dicembre 2024, durante una chiacchierata con Brooke Ridge la ringrazierà per essersi recata a casa di Thomas. Forrester apprezza molto il fatto che lei non gli abbia addossato la colpa di quello che è accaduto tra i loro figli. Lui è convinto che l’episodio non sia rilevante, continua a ripetere che si è trattato solo di un bacio e che di sicuro la situazione si risolverà presto.

Brooke non è affatto convinta del fatto che tra Hope e Liam le cose torneranno come prima, teme infatti che il loro matrimonio sia davvero finito a causa dei sentimenti che la figlia prova nei confronti di Thomas. Al momento, però, non rivelerà a Ridge di aver sopreso i loro figli a letto insieme quando è andata a casa di Forrester.

