ANTICIPAZIONI BLANCA QUINTA PUNTATA/ Ecco perchè lo chef Nanni spia Blanca!

Blanca, anticipazioni quinta puntata 20 dicembre

Un nuovo caso nella quinta puntata di Blanca scuoterà Genova. La scomparsa di una ragazza, studentessa in Ingegneria e impegnata in un dottorato di ricerca, colpisce parecchio Liguori ed è destinata a riaprire una ferita dentro di lui. Arriverà in scena la madre e le sorprese non mancheranno. Intanto, nella scorsa puntata ci sono ben tre misteri da risolvere nella vita privata di Blanca. Il rapporto con Linneo: la cagnolina, secondo il veterinario, non può più svolgere il suo ruolo d’assistenza ma i due sono ormai inseparabili. Blanca comprerà un nuovo cane? E poi nella scorsa puntata la protagonista si è baciata nel giro di un paio di giorni sia con Liguori che con lo chef Nanni. Blanca sembra aver scelto quest’ultimo ma riuscirà a mantenere solo un rapporto professionale con Michele? E infine, abbiamo visto finalmente chi è lo sconosciuto che spia Blanca: proprio lo chef Nanni. Perchè? E se fosse legato alla storia di Sebastiano? (agg. di F.D. Zaza)

BLANCA, FICTION RAI/ Diretta e anticipazioni 13 dicembre: i baci con Liguori e Nanni!

L’arrivo della madre di Liguori

Nel corso della quarta puntata abbiamo assistito a una straziante storia tra Blanca e Linneo. Come andrà a finire? La quinta puntata di “Blanca” dal titolo “Macchie” andrà in onda lunedì prossimo, 20 dicembre, alle 21.30 su Rai 1. Il sospettato principale del crimine di questa puntata è un potente petroliere che viene difeso da Livia, un avvocato che è anche la mamma di Liguori. Tra madre e figlio c’è dunque una nuova occasione di contrasto. Il mistero continua: qualcuno continua a spiare Blanca e il suo cane, sia in casa che fuori. La nostra protagonista è a rischio? La fortunata fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha già superato il giro di boa e si avvia verso le ultime battute. L’ultima puntata della serie liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi andrà in onda martedì 21 dicembre, sempre alle 21.30 su Rai Uno (agg. di F.D. Zaza).

Anticipazioni Blanca, quarta puntata 13 dicembre/ Un traffico di reperti nazisti

Blanca, le dichiariazioni della Giannetta

La quinta puntata di “Blanca” dal titolo “Macchie” andrà in onda lunedì prossimo, 20 dicembre, alle 21.30 su Rai 1. La fortunata fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha già superato il giro di boa e si avvia verso le ultime battute. L’ultima puntata della serie liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi andrà in onda martedì 21 dicembre sempre in prima serata su Rai 1. In una recente intervista a “Da noi a ruota libera” Maria Chiara Giannetta ha rivelato di non sapere esattamente come si concluderà la prima stagione di “Blanca”: “Per assurdo abbiamo girato tante scene, molte cose a volte anche cambiandole quindi poi non so cosa hanno scelto. È una sorpresa anche per me quello che andrà in onda”, ha detto a Francesca Fialdini, lasciando comunque intendere di sapere come si concluderà la fiction. I fan di “Blanca” attendono la scelta in amore della protagonista: lo chef Nanni o l’ispettore Michele Liguori?

BLANCA FICTION RAI/ Anticipazioni e diretta 6 dicembre: la verità sul rapimento

Blanca, trama episodio 5 “Macchie”

Nel quinto episodio di “Blanca” dal titolo “Macchie”, in onda lunedì 20 dicembre, una giovane dottoranda in ingegneria scompare. Il caso riapre vecchie ferite per l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno): il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia (Sandra Ceccarelli), la madre di Liguori. Le indagini riporteranno inevitabilmente a galla i motivi del rapporto conflittuale tra i due: quando Michele era bambino, un segreto gli ha fatto perdere la fiducia nella madre e ha danneggiato la loro famiglia. Intanto Blanca (Maria Chiara Giannetta) è sempre più in pericolo: chi la controlla da settimane è pronto a farle del male. Di chi si tratta? Ricordiamo che l‘ultimo episodio dal titolo “Tornando a Casa” andrà in onda martedì 21 dicembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA