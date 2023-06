Anticipazioni Chicago Med 7, puntata 29 giugno 2023/ Un nuovo caso per Stevie

Chicago Med 7, un nuovo episodio questa sera eccezionalmente alle ore 23.50

Si rinnova l’appuntamento con Chicago Med 7, che torna questa sera in prima serata su Italia1 e in streaming sulla piattaforma di Mediaset Play. Lo spin-off di Chicago Fire è dedicato alle vite dello staff medico di uno degli ospedali più importanti in città. Tra emergenze, mediche e umane, il medical drama racconta la vita in corsia dei medici e degli infermieri, alle prese con il caos dovuto al lavoro e con le lotte quotidiane per salvare le vite dei pazienti che si affidano alle loro mani.

Questa sera, però, andrà in onda un solo episodio di Chicago Med 7 eccezionalmente alle ore 23.50, anziché al consueto orario delle 23.00. Una scelta dettata dalla necessità di lasciar spazio al gran finale di stagione di Chicafo Fire 10, che andrà in onda dalle 21.20 alle 23.50 con ben tre nuovi episodi, quelli conclusivi della decima stagione.

Anticipazioni Chicago Med 7: il nuovo episodio s’intitola Il passato ritorna sempre

In attesa delle grandi avventure ambientate in quel di Chicago, scopriamo nel dettaglio le anticipazioni del nuovo episodio di Chicago Med 7, il medical drama di grande successo. Come riporta TvBlog, il nuovo episodio, il 7×11, s’intitola Il passato ritorna sempre. Stevie si occupa di Nadia, una ragazza che ha fatto un intervento di chirurgia plastica ai glutei che le ha causato una setticemia. Crockett si prende cura di Miles, un paziente affetto da attacchi di panico. Blake e Crockett si occupano di Wes Tucker, un personaggio famoso, alcolista che ha bisogno di un trapianto di fegato. Dylan segue Darius, il figlio di Carmen e Terrell, due suoi vecchi amici.

